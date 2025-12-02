Ben Harper actuará el 12 de marzo como cabeza de cartel del Black Music Festival

El Black Music Festival se estrenará el próximo año en la capital balear con la actuación de Ben Harper, que se celebrará en al Auditorio de Palma.

Según han informado desde la organización, las entradas se pondrán a la venta este martes, 2 de diciembre, a partir de las 12.00 horas en la página web del festival.

En formato solitario, Ben Harper ofrecerá, además del concierto en Palma, otros dos en el Auditorio de Girona y en el Teatro de la Llotja de Lleida, los días 14 y 15 de marzo, respectivamente.

Con 18 álbumes de estudio y más de 16 millones de discos vendidos, ha sido reconocido con tres premios Grammy, y recientemente recibió una nominación al Premio Grammy al Mérito Especial a la Mejor Canción para el Cambio Social en 2023.

El Black Music Festival, nacido en Salt y con sede principal en Girona, celebrará su 25 edición del 6 al 22 de marzo de 2026. Desde su creación, el festival ha sido pionero en España al aglutinar la música de raíz afroamericana en un solo ciclo.