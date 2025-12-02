Es Baluard propone un viaje por el arte de Jannis Kounellis con 'Laberinto sin paredes'

Nueve velas de barco venecianas colgando del techo y amarradas al suelo con piedras se exponen ante el visitante nada más entrar en Es Baluard, que con esta pieza y otras muchas con una clara vinculación con el mar Mediterráneo rinde homenaje al artista Jannis Kounellis (El Pireo, 1936-Roma, 2017), uno de los máximos exponentes del arte povera y que tuvo una estrecha relación con Mallorca. La exposición Laberinto sin paredes, que se inaugura este miércoles, 3 de diciembre, por la tarde, no hace referencia a un lugar, sino que “es un viaje por la historia, la historia de la vida, pero la historia del arte también, una odisea, la odisea de la existencia” a través de un artista que se definió como “un hombre antiguo y un pintor moderno”, ha remarcado David Barro, director del museo de arte contemporáneo y comisario de la muestra.

Fragmentos del 'Albatros' y un lienzo con conchas, entre las piezas expuestas. / B.RAMON

Laberinto sin paredes está compuesta por fragmentos, velas, trozos de barco que cuelgan sobre planchas de acero, un lienzo con conchas cosidas a él, cruces de madera, laberintos pintados sobre papel… una exposición que no tiene ni comienzo ni final y que permite muchas lecturas, como la obra de Kounellis, un artista que sacaba detalles a la luz, especialista en hacer emerger cosas y con una importante carga dramática, hasta el punto que Barro ha definido la exposición como “barroca”. Además, Laberinto sin paredes “cierra un ciclo de Kounellis con Mallorca”, ha mencionado el director de Es Baluard, quien ha recordado que dos galerías de la isla, Pelaires y Kewenig, que colabora en esta propuesta, habían trabajado con el artista con anterioridad. “Faltaba esta exposición institucional que pueda funcionar como homenaje”, ha añadido Barro. En ella, “hay una exploración de la memoria, un indagar y un auscultar en el pasado, interpretado por su particular lenguaje, que es radicalmente contemporáneo”.

David Barro, Michelle Coudray y Santiago Olmo, durante la presentación. / B.RAMON

En la presentación de Laberinto sin paredes han estado presentes Michelle Coudray, la pareja de Kounellis, Santiago Olmo, director del Centro Galego de Arte Contemporánea, que coproduce la exposición y la exhibirá en 2026, y también Damiano Urbani, quien fue asistente del griego durante 30 años y que ha comentado que esta muestra reúne “la poética y el drama de un artista que siempre fue pintor”.

Montar esta exposición, con obras de diferentes etapas de Kounellis, ha resultado complejo con problemas de logística que debían garantizar el cuidado de las piezas, han explicado sus responsables. Entre ellas destacan los fragmentos del barco Albatros y dos velas de algodón mallorquinas, también marcadas por el uso y que encajan en ese contexto mediterráneo.

Laberinto sin paderes se podrá visitar en Es Baluard hasta el 30 de agosto de 2026.