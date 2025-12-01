Rafel Arrom, novillero mallorquín: «Me considero más un torero de valor que artista»
Nació en Inca y tiene 20 años. Trabaja limpiando bosques y es muy aficionado a los caballos. Es Rafel Arrom Cuenca y quiere ser torero. De hecho, está anunciado en el Festival taurino previsto para el domingo 7 de diciembre en Muro
Jaume Soler
«Empecé a aficionarme viendo las novilladas que ofrecía Canal Sur», comienza explicando sus inicios en el mundo del toro. «Sentí dentro de mí que quería torear. Me enganché y quería saber si era capaz de ponerme ante la cara de un animal y aquí estoy, entrenando todos los días para ir mejorando».
Lo hace casi cada tarde y siempre que puede, en la plaza de Palma, junto al novillero con picadores Gabriel Pericás, que también estará en Muro. ¿Qué clase de torero es?
Me considero más torero de valor que artista. Es cierto que te sientes muy a gusto cuando das una verónica, un redondo o un buen natural que te salen del corazón. Esto nos pasa a todos los toreros; pero, realmente creo que soy más un torero valeroso.
Hasta el momento solo ha toreado una novillada sin caballos. Fue en Inca junto con otros toreros mallorquines, en el 2023, con reses de El Onsareño. El festival de Muro será su segunda actuación.
Conseguí salir a hombros y tengo un recuerdo extraordinario. Este triunfo me obligó y obliga a trabajar más. Prepararse en Mallorca es muy complicado y hay que agradecer a la empresa Balears Cambio de Tercio que nos dé ahora esta oportunidad; como, también, lo hizo en el tentadero celebrado en Inca con Enrique Ponce y Javier Conde.
Me imagino que los inicios no han sido un camino fácil.
Ha sido y es complicado. Nadie te ayuda cuando empiezas. Te miran todo con lupa… solo la torera murciana Conchi Ríos me llevó a un tentadero en Valencia. Ahora mismo, es como una hermana para mí. Estará en Muro dándome su apoyo.
Seguro que ser torero le está costando dinero.
Como decía nadie te ayuda. He tenido que comprar capotes, muletas… ahora mismo he adquirido un traje campero para Muro. Con todos incluido estos trajes cuestan como mínimo quinientos euros… y a partir de aquí, lo que quieras gastarte.
Ahora entrena con Pericás.
Desde que nos conocimos hemos tenido buena relación. Somos amigos y me ayuda, me dirige en los entrenamientos. Hay que recordar que debutó con picadores en Inca.
En Muro está anunciado en último lugar, como le corresponde por antigüedad, de un macro festejo de once novillos de distintas ganaderías, con merienda después del sexto. ¿Qué espera que pueda pasar?
Voy con muchas ganas e ilusión. Aún no sé que novillo voy a torear, es decir, su ganadería… pero es una magnífica oportunidad que hay que aprovechar. Espero triunfar y estar a la altura de los otros compañeros del cartel.
¿Volverá a poner banderillas?
Ya veremos, aunque posiblemente lo haga.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- La impunidad de Rotavella: Sospechoso de cuatro desapariciones, pero sin cadáveres que lo acusen
- Los nazis que vivieron entre nosotros
- Mallorca conserva todavía cincuenta hostales que resisten en la era del lujo
- Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca