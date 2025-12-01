Feria de vinos para conocer la añada de 2025

Unas 600 personas han podido degustar el vino que están elaborando 20 bodegas de la isla. La jornada, celebrada el viernes en les Portasses de l’Hospici de Felanitx, sirvió para conocer cómo será la futura añada de 2025. Esta feria de vinos, bautizada como Un gran dia, también fue escenario para reivindicar el trabajo de viticultores y payeses mallorquines. Se pudieron escuchar voces que además pedían limitar la inminente construcción en suelo rústico, como la experta en vino Catalina Bibiloni. El viticultor y enólogo Xesc Grimalt, de 4 Kilos Vinícola, comentó que la cita también tiene la finalidad de gritar bien alto que no se urbanice más.

Tomeu Llabrés, ‘Verdura’, explicó que ha podido alquilar una viña en Santa Maria del Camí que el viticultor anterior ha decidido dejar de cultivar, en Pla de Buc. «Justo al lado de esta finca, explicó Tomeu ‘Verdura’, hay otra viña semiabandonada con una higuera enorme. «Me interesaba alquilarla, pero nunca encontraba al propietario. Hace unas semanas, la higuera y las cepas desaparecieron y han empezado a levantar una pared, y se rumorea que pronto se construirá un chalet. O limitamos ya la construcción o la gente venderá la tierra a gente con dinero que en dos quarterades pueden hacer un chalet de 250 metros cuadrados», tal como denunció sobre la grave situación que vive Mallorca.

Jaume Rigo, copropietario de 5 Caixes i Mitja, explicó que la cita es diferente a otras ferias de vino porque esta se asemeja a poder entrar en una bodega y catar el trabajo llevado a cabo hasta ahora, ya que la gran mayoría de los vinos que se pudieron catar se tienen que acabar de perfilar. «Son 20 bodegueros, cada uno con su trinxet (cuchillo imprescindible en la viña), que han explicado su trabajo».

Además, como novedad de esta segunda edición, se realizaron degustaciones guiadas para explicar con más detenimiento cada uno de los vinos. Las bodegas participantes fueron Soca-rel, Can Ribas, Ca sa Padrina, José L. Ferrer, Vins Nadal, Santa Catarina y 4 Kilos, entre otros. El sumiller Gabi Lucas presentó su propia colección de vinos, bautizada como Seny.