El Art Jove de Arquitectura y Diseño premia a Antoni Oliver, Ernest Bordoy y Maria Femenies

Antonio Oliver, Ernest Bordoy y Maria Femenies han sido reconocidos con los premios Art Jove de Arquitectura y Diseño Gráfico en el certamen celebrado esta semana en el Colegio Oficial de Arquitectos de les Illes Balears (COAIB), en la que los finalistas defendieron sus proyectos, que podrán visitarse hasta el 16 de diciembre. El proyecto Can Gallineta, de Oliver, ha obtenido el primer premio de Arquitectura en la categoría de Proyectos realizados. También se concedieron los premios de futuros proyectos a Studi Houria, de Bordoy, y de Diseño Gráfico a L’art està servit, de Femenies.

El jurado de arquitectura estaba presidido por la vocal de Cultura de la Demarcación de Mallorca del Coaib, Elisabet Colom; Esther Morro, arquitecta e interiorista; Patricia Martínez, arquitecta de la delegación de Mallorca, de Jovino arquitectos; Santiago Martín-Borregón, arquitecto y ganador de la modalidad de Arquitectura y Diseño de Interiores del programa cultural Art Jove 2023; y Natàlia Rabassa Ladrón, coordinadora del certamen Art Jove.

El primer premio de proyectos realizados está valorado en 3.000 euros en metálico y 3.000 euros más para diseñar la exposición de certamen de 2027. El jurado ha destacado de Can Gallineta «su integración en el paisaje, el uso de materiales y sistemas constructivos locales, y su elevada calidad arquitectónica». El segundo premio, de 1.500 euros, ha sido para Casa de Terra, de Lara Fuster, mientras que el tercero, de 500 euros, ha recaído en Mejora de la Accesibilidad de Son Romeguera, de Ione Beitzegui.

En cuanto a la categoría de proyectos de futuro, el primer premio, consistente en 3.000 euro en metálico, ha sido para Studi Houria, de Ernest Bordoy. El jurado ha destacado que «es un proyecto muy completo, que resuelve de manera muy satisfactoria el programa de rehabilitación, aportando nuevas maneras de vivir gracias a repensar los espacios con soluciones arquitectónicas y constructivas sostenibles».

El segundo premio en esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para Arquitectura en Cultiu, de Francina Amengual, y el tercero, dotado con 500 euros, para Fàbrica de Creació de Molins de Fartàritx, de Pau Miquel Jaume.

Por otro lado, en la categoría de Diseño Gráfico, el primer premio está dotado con 1.500 euros en metálico y 5.000 euros más en concepto de honorarios para desarrollar la propuesta gráfica y el spot publicitario del Art Jove durante 2026. El jurado ha destacado «la originalidad de la idea» de Femenies, «por incluir en el diseño elementos típicos del folclore y la gastronomía mallorquina que le daban un toque irónico y divertido». El segundo premio, de 1.500 euros, ha sido para És temps de creació, de Pablo Rosso. El jurado estaba formado por Alona Vinç, ganadora en 2019; Antònia Monroig, en 2016; Laura Caldentey, en 2021; y José A. Thomás; en 2023.