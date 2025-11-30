El festival MajorDocs premia dos documentales sobre la guerra en Ucrania y la pobreza

El festival MajorDocs ha otorgado el premio del jurado ex aequo a las películas Al Oeste, en Zapata, de David Bim, y Songs of slow burning earth, de Olha Zhurba, debido a que ambas han representado con «excepcional acierto y habilidad cinematográfica dos de los mayores problemas de la humanidad, la pobreza y la guerra».

En cuanto al documental de la directora de cine ucraniana, que no pudo recoger el galardón a causa del conflicto en su país, los miembros del jurado valoran su plasmación de la guerra «sin sensacionalismo, cuando las imágenes adecuadas de la guerra son casi imposibles. Songs of slow burning earth nos presenta los márgenes del conflicto y sus consecuencias menos evidentes, así como la vida a la que se obliga al pueblo, con una cinematografía sobria y reservada».

Una escena de la película ucraniana, que presenta «los márgenes del conflicto» / Olha Zhurba

Sobre la película del cineasta hispanocubano, destacan «cómo muestra una pobreza tan universal como la humanidad misma. Con imágenes extraordinarias que se prolongan en el tiempo, el filme representa cómo el amor y la ternura se imponen en un medio hostil», según aprecia el jurado, formado por el documentalista de gran prestigio Ben Rivers, que dio una clase maestra en el festival y fue homenajeado, la pensadora y ensayista Lola López Mondéjar y el artista sonoro Philippe Ciompi.

‘Al Oeste, en Zapata’, donde «el amor y la ternura se imponen en un medio hostil» / David Bim

Premio del público

En la gala de clausura y entrega de premios de la séptima edición del certamen mallorquín de cine documental, que se celebró este sábado, también se reconoció la ópera prima de Iván Castiñeiras, Deuses de pedra, ya que se llevó el galardón del público.

Además, el mejor cortometraje balear ha sido este año Vida injusta, de Amaro Seoane, con una mención especial para Feix, de Antoni Guiscafré. En el caso de Seoane, el jurado valora «cómo aborda una realidad difícil mediante una narración trabajada que plantea numerosos interrogantes y una reflexión profunda», dicen en referencia a «un relato sobre la justicia, la maternidad y la comprensión de una madre jueza respecto a su hija con discapacidad intelectual».

Respecto al cortometraje de Guiscafré, retrata a los hombres de Capdepera en su fatigosa labor de obtener palmito, la materia prima de la palma, y se ha llevado una mención especial por «la calidad y belleza de sus imágenes», ya que «generan una atmósfera sensible y detallada sin recurrir a la palabra. La mirada observacional permite adentrarse en la rutina de un oficio solitario a través de la fuerza de las imágenes», tal como describe el jurado de los cortos del programa Mentories de MajorDocs, formado por los cineastas locales Constança Amengual, Joan Bover y Xavier Herrero.

Una escena del premio del público, 'Deuses de pedra' / Iván Castiñeiras

Asimismo, se otorgaron cinco premios de proyectos de industria para asistir a festivales, que han recaído en La massa, de Carlotta Napoletano, elegida por el Festival dei Popoli; Echoes, de Anna Dziapshipa, y Ese lugar inexistente, de Alejandro Pérez y Alejandro Alonso, ambas películas escogidas para asistir al Cinéma du Réel; así como Rita, de Gaile Garnelyte, que asistirá a Beldocs; y Más que una casa, de Amaia Aldamiz, premio Docma de distribución.

MajorDocs ha concluido esta séptima edición con una veintena de clases magistrales, coloquios y mesas redondas, con la asistencia de más de medio millar de personas a las sesiones profesionales y cientos de espectadores en todas las proyecciones que han tenido lugar durante la semana.