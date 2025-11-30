Arte y gastronomía
El aceite de oliva de la finca Treurer inspira al pintor Mariano Mayol
El artista Mariano Mayol expone en la finca Treurer obra pictórica inspirada en la elaboración de aceite de oliva en Mallorca. La muestra, que se puede visitar hasta el 10 de enero, contrasta la tradición milenaria de este tipo de producción con la tecnología puntera actual de la almazara de la familia Miralles, propietaria del olivar y agroturismo ubicado en Algaida.
La exposición está abierta al público los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas, y el pintor explicará a los visitantes aspectos de su obra y su vínculo con la tradición y la cultura mallorquinas.
Mayol obtuvo el Premi Ciutat de Palma de pintura en 1986 y a lo largo de su carrera ha participado en prestigiosas ferias, como ARCO, Art Basel y Art Frankfurt, entre otras.
Su lenguaje pictórico ha atravesado distintas etapas hasta llegar a su actual madurez artística, marcada por un profundo simbolismo vinculado a la naturaleza y la tradición, de ahí su mirada al cultivo y producción de aceite, como el que se elabora en la finca Treurer.
