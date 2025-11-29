'Sabia Mente' el último libro de Marcos Vázquez: Del sentido común al pensamiento crítico para discernir lo que merece la pena

Nuestro momento presente es el resultado de nuestras decisiones y, aunque el río de la vida puede arrastrarnos a golpes de suerte y azar, siempre podemos nadar hacia uno u otro lado. Ésta fue la metáfora con la que Marcos Vázquez arrancó la presentación de su último libro, Sabia Mente, una guía con la que quiere aportar las claves para tomar mejores decisiones y en definitiva vivir mejor. Tras una breve introducción a cargo del periodista Alberto Fraile, el creador de Fitness Revolucionario y autor de súper ventas como Invicto, tomó la palabra para hacer una promesa: «Después de leer el libro veréis el mundo con más claridad y tomaréis mejores decisiones.

El Club Diario de Mallorca acogió el acto en el que Vázquez planteó en primer lugar la importancia de «aprender a tomar buenas decisiones» y para ello, según explicó es importante saber qué factores entran en juego cuando hacemos una elección. Así, ese decantarnos por una u otra opción depende de tres elementos: nuestros valores y principios, nuestro conocimiento sobre la realidad y el razonamiento que es la capacidad de llegar a nuevo conocimiento a partir del que ya tenemos.

Público en el Club Diario de Mallorca durante la presentación del libro de Marcos Vázquez. / B.RAMON

«Hace décadas», dijo Vázquez, "se pensaba que la estupidez colectiva respondía a la falta de información, pero lo cierto, es que tenemos más información que nunca y sin embargo, vemos en televisión o en redes sociales a alguien diciendo que la Tierra es plana o difundiendo las teorías conspiranóicas más estúpidas». Para Vázquez ese maremagnum informativo en el que nos hallamos inmersos ha dado como resultado «más polarización, más bulos, más desinformación». Y es que según apuntó: «Sin sabiduría, más información solo genera confusión».

¿Cómo saber lo que merece la pena en la vida?

Tras esta avalancha que nos llega por diferentes canales se esconde el intento de «moldear nuestras creencias» en interés de diferentes agentes. «Para intentar encontrar nuestro camino en este ciclo vital que tenemos que recorrer, intento combinar aspectos de la sabiduría clásica con la neurociencia y la psicología moderrna.

Para Vázquez la sabiduría práctica, ese conocimiento atemporal y general sobre cómo funciona el mundo, da herramientas para el día día que ayudan a discernir, a elegir, a saber en definitiva, qué objetivos vitales merece la pena perseguir.

El periodista Alberto Fraile y Marcos Vázquez en un momento de la presentación de 'Sabia Mente'. / B.RAMON

Sabiduría práctica para vivir mejor

Adquirir esa sabiduría para alcanzar una vida mejor también va a depender de ciertos rasgos de carácter: la humildad intelectual, que nos lleva a cuestionarnos nuestras propias creencias; y la curiosidad que nos estimula a seguir aprendiendo. Estos modos de ser «van a influir más que la inteligencia pura en la satisfacción vital». Es fundamental conocer cuáles son los sesgos cognitivos: en el pasado fueron útiles para la supervivencia, pero que ahora son un obstáculo puesto que nos hacen tomar decisiones erróneas. también es esencial desarrollar modelos mentales que, al igual que un mapa, «nos permiten percibir distintas partes del mundo de una manera simplificada». Con todo, Vázquez apela «al sentido común, vamos a ser más escépticos y desarrollar el famoso pensamiento crítico que es tan importante, especialmente en el mundo de las redes sociales y la inteligencia artíficial».