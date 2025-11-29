Publican el nuevo poemario de Damià Rotger, Premi Vila de Lloseta

El poemario L’ésser i el llamp, de Damià Rotger Miró y ganador del Premi Vila de Lloseta de poesía, acaba de ser publicado por Nova Editorial Moll y será presentado el jueves, día 4, en el ayuntamiento de la localidad.

La sala de plenos acogerá además la presentación del libro que tuvo una mención especial en dicho certamen literario, Un abisme d’impossibles, de Aina Coll, que también ha publicado esta editorial en la coleccción Balanguera, creada en 1961 y decana de los títulos de poesía en el archipiélago balear.

En L’ésser i el llamp, el autor menorquín utiliza como hilo conductor de los poemas la metáfora del relámpago, que Damià Rotger entiende como «instante, pellizco, inspiración, intuición, escalofrío...», según señala él mismo.

En sus páginas el lector encontrará ensueños en un aeropuerto, sensaciones de una mudanza, ecos de los poetas clásicos y la mitología, amor y sexo, referencias a Lautréamont y Dickinson, una palabra inventada (lletròman) y un árbol que le mira en Granada, como enumeran desde Nova Editorial Moll.

Aina Coll

En cuanto al primer libro de Aina Coll, «conmueve con la fuerza de una voz propia», que es «lúcida, intensa y cargada de imágenes que se sitúan entre el cuerpo y el pensamiento, entre la piel y la filosofía», describe el prólogo. Ambos poemarios también serán presentados en Palma, en la librería Quart Creixent, el día 18.