Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Prèvia

Acaba novembre

Miquel Bennàssar. | ARCA

Miquel Bennàssar. | ARCA

Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

El cap de setmana por començar, musicalment, anant a l’església d’Alaró per tal d’escoltar el cocnert que com cada dissabte ofereix l’organista Miquel Bennnàssar (11.30h).

El capvespre (19) i a la Fundació ACA de Búger, una acció pedagpogita titulada 9 Moments sonors.

En el Conservatori de Felanitx i dins el marc de la Setmana de Música, concert de flauta i arpa amb Josep Francesc Palau i Assumpció Janer.

A l’església de Sant Felip Neri de Palma (20h), l’Ensemble Tramuntana ens farà viatjar pel Barroc a través d’un itinerari musical titulat Llum i Follia.

A la basílica de Sant Francesc de Palma i emmarcat dins el Congrés sobre Ramon Llull (20.30h), actuarà la Capella de Ministrers de València que dirigeix Carles Magraner.

El Teatre d’Inca (21h), acull el recital de la cantautora Zahara.

Demà diumenge, el grup Quatre de cor celebra els més de «deu anys bategant» a l’església de Santa Anna de Muro (19h).

A l’església mparroquial de Santanyí, l’Acadèmia 1830, la Coral Universitat, la soprano Maria Camps i el baríton Gabriel Mas interpretaran el Requeim de Fauré. La cita és a les 19 hores.

I s el que vos agrada és el rock, a l’Auditòrium de Palma tenium demà un tribut a Queen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents