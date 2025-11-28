Música
El MoboFest se despide con uno de los mejores carteles de su década
El festival del Pla de Mallorca de música en catalán se celebrará el 23, 24 y 25 de julio
El festival de música en catalán MoboFest celebrará su décima y última edición el próximo verano con «uno de los mejores carteles» que ha ofrecido a lo largo de estos diez años.
La cita de despedida tendrá lugar el 23, 24 y 25 de julio en «el lugar donde empezó todo», el Puig de Consolació de Sant Joan, y el primer lote de entradas ya se encuentra a la venta.
El punto final que ponen los 14 organizadores de un festival sin ánimo de lucro se debe a «la necesidad de cerrar un ciclo», aunque quieren hacerlo a lo grande y con una sorpresa, según avanzan los impulsores del llamado festival del Pla.
Artistas
El listón estará alto, ya que por el MoboFest han pasado artistas como Amaia, Julieta Venegas, La Bien Querida y Temples, además de solistas y bandas mallorquinas que se han hecho un nombre en el panorama de la música en catalán, entre ellos Da Souza, Fades, Maria Jaume, Ánimos Parrec, Caspary, Bilo, Reïna, Maria Hein, Alanaire y muchos más.
En total, durante una década han actuado más de una sesentena de grupos locales, la gran mayoría cantando en lengua catalana. De hecho, lo que empezó como una fiesta de pueblo y ha crecido a lo largo de los años tuvo como objetivo primordial «ofrecer un espacio en el Pla de Mallorca para que los grupos de Balears con canciones propias pudiesen hacer conciertos en directo», una meta que han alcanzado con creces.
- Investigan si un trabajador de Emaya ha utilizado sus horas sindicales para viajar a Bali
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- Una niña de 9 años revela tras una charla del 25N en un colegio de Palma que su tío la violaba
- Caducan 52 expedientes sancionadores en el departamento de Turismo de Mallorca por no tramitarlos en un año
- El GOB denuncia el intento de 'privatizar' la costa de Cala Castell
- Querella contra la mano derecha de Prohens por apartar a funcionarios para colocar a un allegado
- Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"