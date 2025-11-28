El MoboFest se despide con uno de los mejores carteles de su década

El festival de música en catalán MoboFest celebrará su décima y última edición el próximo verano con «uno de los mejores carteles» que ha ofrecido a lo largo de estos diez años.

La cita de despedida tendrá lugar el 23, 24 y 25 de julio en «el lugar donde empezó todo», el Puig de Consolació de Sant Joan, y el primer lote de entradas ya se encuentra a la venta.

El punto final que ponen los 14 organizadores de un festival sin ánimo de lucro se debe a «la necesidad de cerrar un ciclo», aunque quieren hacerlo a lo grande y con una sorpresa, según avanzan los impulsores del llamado festival del Pla.

Artistas

El listón estará alto, ya que por el MoboFest han pasado artistas como Amaia, Julieta Venegas, La Bien Querida y Temples, además de solistas y bandas mallorquinas que se han hecho un nombre en el panorama de la música en catalán, entre ellos Da Souza, Fades, Maria Jaume, Ánimos Parrec, Caspary, Bilo, Reïna, Maria Hein, Alanaire y muchos más.

En total, durante una década han actuado más de una sesentena de grupos locales, la gran mayoría cantando en lengua catalana. De hecho, lo que empezó como una fiesta de pueblo y ha crecido a lo largo de los años tuvo como objetivo primordial «ofrecer un espacio en el Pla de Mallorca para que los grupos de Balears con canciones propias pudiesen hacer conciertos en directo», una meta que han alcanzado con creces.