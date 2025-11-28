La galería de arte y taller 6A recibe un premio al mejor stand

La galería de arte palmesana y taller 6A ha recibido el premio al mejor stand durante su participación por primera vez en la FIG de Bilbao, la Feria Internacional especializada en obra gráfica original y arte sobre papel.

Este año participan 63 galerías y talleres de España, Polonia, Bretaña, Lituania, Marruecos, Brasil, Portugal, Buenos Aires, Sofía, México, Irán y Cerdeña.

La galería mallorquina ha apostado por una propuesta centrada en obra gráfica original de los artistas Mateu Bauzá, Lola Berenguer, Fernando Clemente, Juan Cortés, Toni Font, Rafa Forteza, Rubén Guerrero, Pepa Satué y Juan Suárez.

Calidad de las obras

El premio destaca por valorar el conjunto de la calidad de las obras exhibidas y la puesta en escena de las mismas. Desde la galería explican que en todo momento se pensó en participar en la feria como un paso más a la hora de posicionar 6A como el taller de litografía más potente de España, reuniendo obra gráfica que reflejara la gran calidad artística y técnica, que solo es posible gracias a la colaboración con buenos artistas que trabajan en piedra.

La mayoría de las obras exhibidas han sido estampadas con esta técnica, pero también se pueden disfrutar de aguafuertes originales de Lola Berenguer y xilografías originales de Fernando Pagola.

Miembros de la galería

Desde la galería destacan que el premio está en el trabajo en equipo, formado por los miembros de la 6A, Francesc Campins (jefe técnico), Maria Vadell (técnica), Maria Fornaris (coordinadora de la galería) y Bel Font (directora), junto con los artistas.

En palabras de Font, "ha sido una grata e inesperada sorpresa, puesto que era nuestro primer año. Sin duda es estimulante para seguir trabajando en nuestra estrategia y hoja de ruta marcada. Muy contentos por el feedback de estos días por parte de los colegas y por parte de los visitantes, coleccionistas, y con reconocimiento en forma de premio".