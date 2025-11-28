David Guetta actuará en el Closing Party del Mallorca Live 2026: cuánto cuestan las entradas
El festival Mallorca Live 2026 contará con la actuación del DJ el 14 de junio, tras sus conciertos en París
El DJ David Guetta, uno de los más premiados y reconocidos del mundo, actuará en la fiesta de cierre del festival Mallorca Live 2026, el 14 de junio, ha informado la organización del evento en un comunicado.
Tras haber agotado en cuestión de minutos todas las entradas para sus tres fechas en el Stade de France de París, los días 11, 12 y 13 de junio, con su espectáculo 'The Ultimate Monolith Show', Guetta viajará a Mallorca para cerrar el fin de semana del festival el domingo 14 de junio.
Conocido por sus legendarias sesiones en Ibiza y sus actuaciones en estadios y festivales, Guetta, que ha sido elegido por quinta vez como el DJ número 1 del mundo por la revista especializada 'DJ Mag', presentará en la isla 'The Monolith Show', en la 'Closing Party' del festival que tendrá lugar en el Recinto Mallorca Live de Calvià.
Construido en torno a un diseño de escenario único con forma de monolito, este espectáculo explora los límites del directo para convertirlo en una experiencia. Será una de las últimas oportunidades para disfrutar de una producción con la que David Guetta ha girado por todo el mundo.
La cita mallorquina estrena en 2026 un nuevo formato, con dos jornadas de festival y dos grandes nombres nacionales ya confirmados como son Viva Suecia el 12 de junio y Aitana el 13.
Cuánto cuestan las entradas para ver a David Guetta en Mallorca
Un cupo limitado de entradas para el Closing Party desde 65€ están ya a la venta, con un precio especial para quienes ya tengan su abono de dos días (57,50€) o entrada de día (60€) para Mallorca Live 2026.
La entrada VIP cuesta 149€ más gastos de gestión, la Terraza 199€ más gastos de gestión y la Mesa Premium David Guetta (Reservada para 10 personas), 7000€ más gastos de gestión.
