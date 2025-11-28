Cort estudiará una posible restauración de la escultura de Chillida en Palma

El Ayuntamiento de Palma estudiará una posible restauración de la escultura de Eduardo Chillida que hay en la Rambla, después de que este diario haya informado de la persistencia de sus desperfectos, que se van agravando cada día con el desprendimiento del hormigón armado dejando a la vista su armadura metálica.

“Por lo que respecta a una posible restauración, es una opción que se estudiará a raíz de los desperfectos que han aparecido y que en algunos casos son muy recientes”, ha comunicado el departamento de Cultura de Cort. Tal como ha publicado este diario, Lugar de encuentro V presenta roturas y el hormigón armado se está cayendo a trozos, dejando visible una oxidada estructura metálica.

Desde el área de Cultura han recordado que el Ayuntamiento dispone de un presupuesto para la restauración de esculturas urbanas que se está ejecutando periódicamente. “Cuando surgen situaciones que reclaman una rápida intervención, se valora introducir modificaciones en esta planificación, tal y como podría ocurrir en este caso”, han señalado.

En la pasada legislatura, el anterior equipo de gobierno ya anunció que se iniciaría un proceso para restaurar la escultura e, incluso, barajaba trasladarla a otro lugar. Sobre esta cuestión, Cort “no se ha planteado en estos momentos cambiar la ubicación de la escultura, entre otras razones porque se considera que se trata de una ubicación privilegiada que crecerá aún más en interés a partir del proyecto del centro de interpretación de la plaza Major”.

La escultura fue instalada en la Rambla en 1999, tras el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Banca March, anterior propietaria de la obra, que estuvo expuesta en la calle Nuredduna de Palma. Ese mismo año, la gran pieza, de 19 toneladas, ya fue sometida a una restauración supervisada en la distancia por el propio Chillida.