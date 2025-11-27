Sara Baras: "Yo bailo todo, desde Rosalía hasta el silencio"

Bailar al maestro era una vieja asignatura pendiente y parece que la ha superado con creces visto el recorrido de la gira. ¿Qué es lo que más atrae al público?

Al principio pensaba que nunca lo podría hacer porque una nunca se ve lo suficientemente bien para bailar al maestro, pero me animé y ha sido un regalazo. El público nota el sentimiento de agradecimiento, la entrega total en el espectáculo y la presencia de Paco de Lucía, tanto en la parte profesional a través de su música como en la personal por las emociones que se transmiten.

¿Qué quería compartir cuando ideó este espectáculo?

No solo su grandeza artística, que ya conocemos de sobra, sino también su grandeza personal. Es incalculable el valor de que alguien así aparezca en tu vida, personas especiales, maestros, que hacen que uno pueda seguir creciendo.

Tenía una gran amistad con Paco de Lucía. ¿Qué aprendizaje suyo guarda como un tesoro?

A medida que pasa el tiempo, aprecio cada vez más sus consejos, empezando por respetar y creer en el flamenco como un arte de primer nivel, defendiéndolo contra viento y marea. También insistía mucho en la importancia de conocer las costumbres y cultura de nuestra tierra para después abrirse a otras culturas y absorber sus influencias. Gracias a las giras tan extensas que hacemos con la compañía, tenemos la oportunidad de seguir el consejo del maestro, vivir otras culturas y compartir nuestro arte con otros registros creativos.

El mar que tanto disfrutó él en Mallorca es protagonista en Vuela. ¿Cómo le inspira a una bailaora gaditana?

Como una parte fundamental de mi tierra. Comparto la pasión de Paco de Lucía por el mar y no me extraña que quisiera tanto esta isla a la que yo también tengo un gran cariño. Cada vez que vamos, y yo empecé yendo muy joven, siento el calor maravilloso de su público.

La muerte domina otro de los actos y también inspiró su anterior espectáculo, Alma, tras fallecer su padre. ¿Cómo la afronta?

Cuando estábamos pensando en la conmemoración de los 25 años de la compañía, que celebramos con Vuela, mirábamos atrás para ver cuáles son los pasos importantes que la vida te va enseñando y que te hacen crecer. La muerte es uno de ellos, aunque con el tiempo puedes sentir a las personas que pierdes no solo desde la tristeza, sino desde el agradecimiento de haber tenido la oportunidad de estar con ellos. En mi caso, mi padre y Paco han sido los más importantes. No estaban conmigo solo en el escenario, sino que estaban dentro de mí. Pese a que duela un poco a nivel personal, sigo bailando al cielo y entregando mi alma sintiéndolos y contenta de haber tenido en mi vida personas que me han dado tanto.

¿Hay algún músico flamenco actualmente que se acerque a la categoría de Paco de Lucía?

El maestro sabemos que es en mayúsculas y será difícil igualarle, aunque el flamenco está en un buen momento y hay muchos artistas maravillosos. Yo al que ahora tengo más cariño es a Israel Fernández. Estuvo mucho tiempo en nuestra compañía, es un artista bestial que canta como un ángel y, también, a nivel personal es un chico adorable. En el actual espectáculo, el director musical es Kiko Baldomero y creo que es otro nombre destacado. Ha hecho un trabajo excepcional para Vuela con la música del maestro.

Al cumplir 50 años afirmó que se sentía en su mejor momento. ¿Cómo se prepara en esta etapa profesional?

De forma distinta a cuando creé la compañía. El gran cambio vino cuando fui madre hace 14 años y empecé a cuidarme y prepararme con un entrenador, que me ayuda a no lesionarme. También ha sido imprescindible rodearme de gente fantástica. Tengo un equipazo con ganas de entregarse al máximo, compartir y crecer. Estar apoyada por personas de una gran calidad profesional y personal es básico, de lo contrario no se podría sacar este proyecto adelante.

¿A nivel coreográfico se siente más cómoda para innovar?

Llevamos 19 espectáculos y cada uno es un paso más que el anterior en crecimiento e innovación. Vas aprendiendo y arriesgando más y, pese a que sigues teniendo fallos, por supuesto, ves una evolución constante. Para tener cada vez más calidad, hay que estudiar mucho y tener la técnica muy preparada con el objetivo de poder olvidarla sobre el escenario y dejarte llevar por lo que sientes. El estudio continuo es para que el lenguaje artístico sea más completo, pero es primordial que el arte salga de tu corazón en cuanto se levante el telón.

¿Se animaría a coreografiar el nuevo disco de Rosalía?

Por supuesto, a los bailarines nos inspira cualquier escucha. Yo bailo todo, desde Rosalía hasta el silencio.

¿Adónde vuela Sara Baras en sus momentos de ocio?

Como decía Chavela Vargas, son las cosas simples las que hacen que la vida sea bonita. Soy muy casera, muy familiar, y me es suficiente con tener mucho cariño de los míos y la oportunidad de seguir creciendo. Además, me hace volar ayudar a la asociación Mi Princesa Rett, de la que soy madrina desde hace años. Está dedicada a niñas que sufren el síndrome Rett, que es muy cruel, y busca aliviar su dolor y potenciar la investigación para luchar contra esta enfermedad.