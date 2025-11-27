Mantra publica 'Recuerdos de Vietnam', single en clave rockera adelanto de su nuevo disco

La evolución en el rock, cuando es sincera, no es un paso sino un salto al vacío. La banda mallorquina Mantra ha completado su metamorfosis, despojándose de la calidez indie anterior para abrazar un sonido frontal y eléctrico. El viernes 28 de noviembre desvelarán Recuerdos de Vietnam, el primer single que avanza el EP Plastic Boys (previsto para principios de 2026), un corte de rock alternativo que, con riffs cortantes y un groove imparable, se erige en el manifiesto más contundente del grupo, señalando sin complejos las grietas de la Generación Superficial.

Desde Mallorca llega la confirmación: la banda Mantra ha terminado de afilar su discurso y lo presenta este viernes con Recuerdos de Vietnam, el single de adelanto de su próximo EP, Plastic Boys, cuya publicación está prevista para principios de 2026. Si el cuarteto ya había coqueteado con el indie pop cálido en su anterior trabajo, ahora dan un golpe de timón definitivo, inyectando adrenalina y riffs directos en un territorio más cercano al rock alternativo de corte enérgico. Se trata de su primer asalto formal en castellano, una decisión estilística que busca la máxima pegada y claridad en el mensaje.

Recuerdos de Vietnam es el grito de guerra que define el concepto central de Plastic Boys: la urgencia de reaccionar contra un mundo ruidoso, competitivo y, sobre todo, superficial. La canción es una introspección directa que apunta a la rendición ante la presión social, poniendo el foco sin rodeos en esa generación que cuelga la guitarra para "tirar su CV al Corte Inglés".

El pulso es pura electricidad pop-rock, un híbrido sónico que se permite coquetear con la escuela de The Strokes, la impronta rítmica del Britpop y el desparpajo de la Movida madrileña. Este sonido es intencionalmente pulido y artificial para confrontar el concepto lírico, un acabado que han conseguido Franc Prohens y Josep Umbría en la coproducción en Calma Estudis. Además, este lanzamiento aterriza arropado por un videoclip dirigido por Jannick Seidl, que promete reforzar visualmente este discurso de choque.

Este nuevo trabajo es la constatación de la madurez de una banda que ha sabido labrarse su camino (Art Jove Illes Balears 2023, compartiendo escenario con Loquillo y M Clan). Mantra ha pasado de la inocencia pop-rockera a una actitud más desafiante, introduciendo nuevos elementos en su paleta sonora, más groove, efectos descarados y el uso de sintetizadores, para lograr ese acabado de estética moderna pero con espíritu sesentero-noventero. El EP Plastic Boys promete ser un equilibrio entre la valentía individualista y la ironía desenfadada sobre el amor, pero es con este primer adelanto, Recuerdos de Vietnam, con el que el grupo se quita de encima cualquier etiqueta tibia y se lanza a por todas.