La mallorquina Jelwen Arconado suma otro reconocimiento: gana el Premio al Desarrollo en el Clúster Audiovisual de Cataluña

La directora mallorquina Jelwen Arconado continúa sumando reconocimientos. Apenas una semana después de recibir el primer premio a Mejor Dirección en los Villanueva Showing Awards, la creadora de origen filipino ha sido distinguida por el Clúster Audiovisual de Cataluña con el Premio al Desarrollo en la categoría de Ficción del Pitching Audiovisual 2025, celebrado este miércoles 26 de noviembre.

El Clúster organiza anualmente este encuentro profesional que pone en contacto a productoras, plataformas y nuevos talentos para impulsar proyectos emergentes. En el pitching, una de sus actividades centrales, los creadores presentan su trabajo ante algunas de las compañías más relevantes del sector. En esta edición participaron productoras como Diagonal TV, Minoria Absoluta, Filmin, Veranda, Lastor Media, Minded Factory, Abacus y Youplanet.

Arconado defendió una propuesta ambiciosa: convertir su cortometraje Ikaw Mag-Sabi en un largometraje. Contaba con siete minutos para presentar el proyecto —incluido un teaser— y otros siete para responder preguntas del jurado. "En la parte del speech me puse súper nerviosa, estaba temblando", recuerda, "pero en las preguntas me sentí más segura. Creo que ahí fue donde pude defender bien el proyecto".

Ganadora entre 11 proyectos

Competía con 11 proyectos de ficción y, además, fue la última en presentar. La tensión del momento hizo que la sorpresa fuese aún mayor: "Cuando dijeron el nombre de mi proyecto me quedé tiesa, no sabía cómo reaccionar. Estoy súper feliz". El premio incluye 2.000 euros y un programa de mentorías con profesionales expertos, fundamentales para un proyecto que, según confirma, "todavía está en proceso de desarrollo".

Arconado también participó en un one-to-one, una ronda de reuniones rápidas en la que las productoras se acercan a cada creador para conocer sus proyectos con más detalle. No solo mostraron interés las empresas jurado. También acudieron Mediaset y TVE, que le recomendó plataformas donde presentar el largometraje cuando el guion esté más avanzado.

"Se acercaron muchas productoras. Es una oportunidad increíble para hacer contactos, para que te conozcan. Me siento súper feliz y muy orgullosa", explica.