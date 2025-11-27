La escultura de Chillida en Palma se rompe cada día un poco más
'Lugar de encuentro V' es propiedad del Ayuntamiento y tiene pendiente una restauración
La escultura Lugar de encuentro V de Eduardo Chillida, propiedad del Ayuntamiento de Palma e instalada en la Rambla, se rompe día a día un poco más. En el suelo son visibles los restos del hormigón armado que se van desprendiendo de la gran obra, al igual que se ve la armadura metálica interior.
La degradación de la pieza monumental creada por Chillida entre 1973 y 1975 es patente en varios puntos de la escultura, situada frente a las escaleras de la plaza Major desde 1999. Su material se va desprendiendo poco a poco y cae sobre el pavimento. Las grietas y desperfectos en Lugar de encuentro V no son algo nuevo, de hecho, en 2018, tras la publicación en este mismo diario de esos daños, el Ayuntamiento de Palma se comprometió a pedir un presupuesto de restauración y de traslado, mencionando Es Baluard como posible nuevo destino.
Tras el cambio de gobierno municipal en 2023, no ha habido ningún anuncio sobre una posible restauración de la obra de Chillida, una de las siete piezas que creó con ese nombre y que están repartidas por distintas ciudades de España. Algunas de ellas ya han sido sometidas a una rehabilitación en los últimos años.
La que hay en Palma ya fue restaurada en una ocasión, en 1999, meses después de que la escultura de 19 toneladas fuera trasladada de la calle Nuredduna a la Rambla, tras el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Banca March, anterior propietaria. El ingeniero de caminos Antonio González Serra dirigió su restauración a petición del también ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez, colaborador de Chillida, que también supervisó el proceso. En ese momento, el especialista comentó que la pieza presentaba el daño típico del hormigón, material poroso que sufre de carbonatación, lo que provoca la corrosión de la armadura de hierro.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"
- Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
- Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
- Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas
- Nace Balear 1983: la nueva cerveza de Mallorca que quiere conquistar el gran consumo
- Intensa granizada esta madrugada en el noreste de Mallorca