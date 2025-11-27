Baleares presenta en Madrid los siete proyectos que participan en la carrera a los Goya 2026

Los siete proyectos de Baleares que participan en la carrera hacia los Premios Goya 2026 se presentaron este miércoles en Madrid, en un acto que reunió a cineastas, profesionales del sector audiovisual y representantes de instituciones, organizado por Balearic Island Audiovisual Market (BIAM).

El largometraje Mario, de Guillem Miró; los documentales Sacar Pecho, de Álex Rodríguez Durán y Rubén Capilla Vidal, Prohibido Ganar Eurovisión, de Marcos Cabotà, En un lugar de la mente, de Pep Bonet; y Cien libros juntas, de Marga Melià, y los cortometrajes Les imatges arribaren a temps, de Jaume Carrió, y Carmela, de Charly Bujosa, son las siete obras que tienen posibilidades de ser candidatas a los Goya 2026.

El Sky Bar del hotel RIU Plaza España ha acogido este pasado miércoles por la noche la presentación oficial de estos proyectos, con la presencia de los directores de algunos de ellos.

La primera intervención de la noche fue la de Andreu Fullana, director de BIAM Audiovisual, quien puso en valor el trabajo desarrollado durante todo el año para fortalecer la industria audiovisual del archipiélago.

Acto seguido intervino Marco Taboas, director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad de la Fundació Mallorca Turisme Responsable, quien subrayó el papel de las instituciones a la hora de acompañar y fomentar iniciativas como la impulsada por BIAM Audiovisual.

El turno institucional continuó con la intervención de Antònia Roca, vicepresidenta Primera y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, y concluyó con el discurso de Pedro Vidal, secretario general de Cultura del Govern de les Illes Balears, quien reafirmó el compromiso del Govern con la industria cultural y el desarrollo del audiovisual.

El evento, organizado por BIAM Audiovisual incluyó también la presentación de la programación del BIAM 2025, que se desarrollará en dos sedes del archipiélago. La primera cita tendrá lugar en Menorca los días 1 y 2 de diciembre, gracias a la colaboración de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y de la Menorca Film Commission; mientras que la segunda se celebrará en Calvià, Mallorca, los días 16 y 17 de diciembre, de la mano de la Fundació Calvià 365 y del Departament de Cultura del Ajuntament de Calvià. Esta doble convocatoria reafirma el compromiso de BIAM Audiovisual con la descentralización y el fortalecimiento del sector en todas las islas.

El evento organizado por BIAM Audiovisual cuenta con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Consell de Mallorca a través del departament de Cultura y de la Fundació Mallorca Turisme Responsable. Además de la Fundación Calvià 365 —con la colaboración del Ajuntament de Calvià, Visit Calvià y Calvià Cultura—, así como de Menorca a través de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Menorca Film Commission.