El público de los espectáculos familiares del Teatre Principal de Palma puede aparcar gratis

Los espectadores del Teatre Principal de Palma continuarán disponiendo de aparcamiento gratuito durante dos horas en los espectáculos familiares tras la renovación del convenio firmado este miércoles entre la SMAP y el Consell de Mallorca.

Los aparcamientos subterráneos de la plaza Major, Via Roma y Antoni Maura son los disponibles para el público que acuda con sus hijos a la sala pública, una iniciativa que ha tenido una buena acogida y "se consolida con la voluntad de continuar fomentando la participación de las familias en la programación cultural y hacerla más accesible a los ciudadanos", tal como han explicado en una nota de prensa.

El coste de la campaña será asumido como el año pasado, el 50% por parte del Consell de Mallorca y el 50% por el SMAP.

Programación de Navidad

El Teatre Principal ha preparado cinco espectáculos navideños pensados para las familias, que combinan humor, música y tradición. La programación navideña se inicia con Com els pingüins, un montaje de payasos que se podrá ver el viernes 21 de noviembre a las 18 horas y el sábado 22 de noviembre, a las 12 horas.

El martes 2 de diciembre, a las 19 horas, tendrá lugar el concierto solidario Nika i Matsu, destinado a apoyar a niños en situación de vulnerabilidad.

El domingo 7 de diciembre, a las 17 y a las 19 horas, la Sala Gran acogerá Conte de Nadal (Encapsulant Dickens), una adaptación del clásico de Charles Dickens que acaba de ganar el Premio Max 2025 al mejor espectáculo infantil y familiar, además de otros galardones como el Feten 2024 y el Drac d’Or 2025.

Los días 21 y 22 de diciembre, a las 20 horas, las cuatro formaciones corales del Teatre Principal ofrecerán el tradicional Concert de Nadal, con un repertorio que combina piezas internacionales con villancicos.

Finalmente, el sábado 3 de enero a las 12 horas y el domingo 4 de enero en dos sesiones, a las 12 horas y a las 18 horas, se representará Fosca, de Aurora Bauzà y Pere Jou, un viaje visual y sonoro de la oscuridad a la luz que invita a los más pequeños a descubrir la magia que se esconde en la penumbra.