Televisión
Oriol Pla gana el Emmy Internacional al mejor actor por su papel en la miniserie ‘Yo, adicto’
europa press
Madrid
La 53 edición de los Emmy Internacionales, los galardones que distinguen lo mejor de la televisión producida fuera de Estados Unidos, distinguió como mejor actor a Oriol Pla y como mejor documental deportivo #SeAcabó: Diario de las campeonas. El gran nombre propio de la noche fue Oriol Pla, que se alzó con el Emmy Internacional a mejor actor por su trabajo en la miniserie Yo, adicto. Con este premio, Pla se convirtió en el primer intérprete español que conquista esta categoría. Basada en la autobiografía del guionista y director Javier Giner, a quien Pla interpreta en el proyecto, narra su ingreso voluntario en un centro de desintoxicación y su proceso de rehabilitación.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Juzgan a cuatro turistas por violar a un amigo con una botella en Mallorca y grabar la escena
- Este es el municipio de Baleares donde más ha bajado el pricio de la vivienda