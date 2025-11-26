Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriol Pla gana el Emmy Internacional al mejor actor por su papel en la miniserie ‘Yo, adicto’

El actor Oriol Pla con el galardón al mejor actor de los Emmy. | EFE

La 53 edición de los Emmy Internacionales, los galardones que distinguen lo mejor de la televisión producida fuera de Estados Unidos, distinguió como mejor actor a Oriol Pla y como mejor documental deportivo #SeAcabó: Diario de las campeonas. El gran nombre propio de la noche fue Oriol Pla, que se alzó con el Emmy Internacional a mejor actor por su trabajo en la miniserie Yo, adicto. Con este premio, Pla se convirtió en el primer intérprete español que conquista esta categoría. Basada en la autobiografía del guionista y director Javier Giner, a quien Pla interpreta en el proyecto, narra su ingreso voluntario en un centro de desintoxicación y su proceso de rehabilitación.

