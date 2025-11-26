Marcos Vázquez presenta su nuevo libro en Mallorca: las claves que dan filosofía clásica y ciencia moderna para una vida satisfactoria

-Invicto, Saludable Mente y ahora Sabia Mente. ¿En qué ámbito va a ayudar ahora Marcos Vázquez?

-Fitness Revolucionario surgió hace más de diez años con la misión de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en cuanto a su salud. Y los libros que he ido publicando intentan ayudarnos a ser más autosuficientes. Saludable Mente da pautas para mejorar la propia materia del cerebro. Invicto se centra en la parte emocional. Y Sabia Mente completa esta trilogía. Con este nuevo libro explico el proceso mental que sigo para enfrentar el tsunami informativo diario.

-Una de sus recomendaciones es aplicar la sabiduría práctica.

-A veces confundimos sabiduría con el conocimiento teórico, de cómo funciona el mundo. Eso es importante, por supuesto. Sin embargo, hay un conocimiento atemporal, que tiene que ver con la forma de pensar y tener perspectiva sobre las cosas. Ese saber considera el componente empático, de entender que vivimos en sociedad, de cómo las decisiones que tomamos influyen en otros. El pensamiento crítico, el escepticismo, la búsqueda de la verdad: todo eso sería lo que entendemos por sabiduría. Tiene componentes cognitivos, reflexivos y humanistas.

Marcos Vázquez: "Cuando hablamos de las cosas que hacen que la vida valga la pena, suelen ser las mismas".

-Esa sabiduría tampoco es equiparable con la inteligencia.

-Decimos que inteligencia es la capacidad de lograr nuestros objetivos, pero sabiduría es saber qué objetivos merece la pena alcanzar. Qué cosas merece la pena perseguir, admirar o valorar. Y también, la sabiduría tiene que ver con una visión más filosófica de la vida.

-No todos tenemos los mismo objetivos vitales. ¿Cómo saber lo que merece la pena?

-Sí, sin duda, hay mucha subjetividad, pero cuando hablamos de las cosas que hacen que la vida valga la pena, suelen ser las mismas. Sabemos que casi todo el mundo tiene una vida más plena si tiene buenas relaciones sociales. Las personas que buscan más autonomía, más libertad en su vida, suelen tener más satisfacción vital que las personas que persiguen el estatus. Quienes buscan maestría, crecer y aprender, están más satisfechos que los que tienen un ocio más vacío. Los sabios clásicos y la psicología moderna nos dicen que, en general, si perseguimos estas tres cosas, tendremos vidas más satisfactorias.

-Los filósofos clásicos ya sabían cómo actuar para vivir mejor.

-Esas enseñanzas milenarias dan muchas herramientas prácticas para el día a día. Vi que me ayudaban mucho en mi vida personal, a lidiar con los problemas, con la ansiedad, con el estrés laboral, con rupturas sentimentales. Tanto en Invicto como en este nuevo libro, Sabia Mente, combino estos dos mundos: el científico moderno y el filosófico clásico, y creo que en esa combinación hay mucho valor. Tomo esas ideas filosóficas clásicas , qué es una buena vida, la virtud, la sabiduría y cómo perseguirla; y lo combino con la ciencia moderna.

-¿Una buena decisión sería apartarse del ruido que se genera en las redes ?

-Sabia Mente tiene muchas motivaciones y una de ellas es poner orden y sentido común en toda esa vorágine utilizando para ello un cierto proceso mental. Entender nuestros sesgos es fundamental. El sesgo de confirmación hace que no cuestionemos nuestras creencias. Entonces, hay que cultivar la capacidad de tomar perspectiva, salir de nuestra burbuja informativa. También hay un sesgo negativo. Prestamos mucha más atención a la información negativa a los mensajes sensacionalistas, de alerta, de miedo, de indignación. Hay que desarrollar ciertos conceptos científicos, ciertos módulos mentales básicos que ayudan a pensar mucho mejor y a ser más crítico con la información.

-Si me aburro, entro en mis redes. ¿Qué hay de perjudicial en eso?

-Aburrirnos es útil. Cuando no hacemos nada, nuestro cerebro no se queda en blanco, activa la red neuronal por defecto que tiene muchas funciones y está muy ligada con la creatividad. No quiero demonizar las redes sociales, que tienen muchísimos beneficios, pero hay que usarlas de manera consciente, ser escépticos, entender y cuestionar la información que estamos leyendo y no simplemente asumirla .

-Si tuviera que elegir solo una recomendación para vivir mejor, ¿cuál sería?

-Hacer 45 minutos de actividad física diaria porque va a hacer que descanses mejor, te va a dar más energía y una mejor regulación emocional para que comas mejor.

-¿Y un consejo para pensar mejor?

Eliminar uno de los sesgos de los que hablo en el libro: el descuento hiperbólico que nos lleva a tomar decisiones según lo que nos apetece ahora. Tener la capacidad de pensar en el futuro, en el resultado a largo plazo, haría que actuáramos distinto. Las personas que se proyectan al futuro suelen tomar mejores decisiones ahora.

-¿Qué encontrará el público que asista a la presentación de su libro?

-Hablaremos de la importancia de desarrollar capacidades de carácter como la curiosidad y la humildad intelectual. Veremos el daño que hacen los sesgos cognitivos y cómo mitigarlos. Finalmente, cómo desarrollar ciertos modelos mentales que nos ayudarán a tomar mejores decisiones, a tener pensamiento crítico y a filtrar la información. Desarrollar estas habilidades nos va a ayudar, en definitiva, a vivir mejor.