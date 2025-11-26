'El Fantasma de la Ópera' llegará por primera vez a Mallorca con Daniel Diges y Ana San Martín al frente

El Auditorium de Palma ha acogido este miércoles la presentación de El Fantasma de la Ópera, que por primera vez recalará en Mallorca entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 2026. La compañía LetsGo y el teatro han ofrecido un adelanto del espectáculo con la presencia de sus protagonistas, Ana San Martín y Daniel Diges, que han interpretado en directo tres piezas del musical: Piensa en mí, Música en la oscuridad y el dúo Sabemos que no hay vuelta atrás.

El director del Auditorium, Marcos Ferragut, ha abierto el acto recordando la magnitud del clásico de Andrew Lloyd Webber, estrenado en 1986 en el West End y convertido desde entonces en "uno de los fenómenos más grandes de la historia del género". Ferragut ha agradecido la presencia de San Martín y Diges, "dos veteranos del musical español", que ya habían actuado años atrás en el mismo escenario.

Una gira de 90 profesionales

Ángela Gudino, responsable de booking de la LetsGo Company, ha destacado el reto técnico y humano de una gira en la que trabajan 90 personas entre equipo artístico, técnico y de producción. "Tras dos temporadas de éxito en Madrid y más de 300.000 espectadores, la versión española —la primera y única autorizada por Andrew Lloyd Webber e impulsada junto a Antonio Banderas— ha sido reconocida por su solvencia artística y su fidelidad al original", ha recalcado.

Gudino ha subrayado el trabajo del director Federico Bellone, la adaptación de la letra de Silvia Montesinos, el vestuario de Chiara Donato —reconocido con el Premio del Público Broadway World Spain— y la dirección musical de Julio Awad, recogida en esta gira por el compositor Miquel Tejada al frente de una orquesta de 14 músicos.

Un reto emocional y vocal

Por su parte, la actriz Ana San Martín ha compartido cómo este papel cumple un sueño largamente perseguido. "Christine es un reto vocal y emocional inmenso", ha explicado. La actriz ha destacado el trasfondo gótico y romántico de la historia, el duelo del personaje por la muerte de su padre y la compleja relación que mantiene con el Fantasma.

Daniel Diges, quien fuera representante español en el Festival de Eurovisión en 2010, ha subrayado la profundidad del personaje: "El Fantasma lo tiene todo: debilidad, maldad, vulnerabilidad, demonio, niño pequeño... Es un viaje interpretativo brutal". Para el actor, esta versión ofrece una libertad que permite "llevarlo a un personaje real y cercano que el público entienda".

Ambos intérpretes agradecieron la dirección musical de Miquel Tejada y el nivel del elenco, al que calificaron de "extraordinario". Diges ha aprovechado además para explicar por qué no pueden aparecer caracterizados en actos públicos. Por contrato internacional, el Fantasma nunca puede mostrar su máscara fuera del escenario, una norma que se vigila con rigor para preservar la magia del montaje.