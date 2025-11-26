Estreno de ‘Gàbia’ en Inca: una exploración de Bach en clave de danza y artes visuales

Gàbia es una propuesta contemporánea y rompedora alrededor de las seis Suites de Bach para violonchelo en tres sesiones-concierto, donde la música dialogará con la danza, el vídeo, las artes visuales y la acción escénica. La primera sesión es este viernes y las otras dos, los días 6 y 12 de diciembre, a razón de dos suites por sesión. El espacio elegido donde entregarse a estas piezas es la sala Polivalente del Teatre Principal d’Inca. La música la pone Miquel Àngel Aguilóy participarán Daniel Abreu y Sol Picó, ambos Premios Nacionales de Danza; Suso33, artista visual y performer; Mar Aguiló, bailarina y coreógrafa; Conchi Almeda, intérprete y creadora multidisciplinar; y Miquel Àngel Raió, creador de videoarte y conocedor de otros muchos lenguajes. El espectáculo invita a reflexionar sobre la decadencia de lo artístico, la soledad y el aislamiento en estos tiempos oscuros.

Miquel Àngel Aguiló confiesa que lleva muchos meses entregándose a las Suites para violonchelo de Bach, consideradas como una de las mayores obras para este instrumento jamás escritas. «Para un solista constituyen todo un desafío, son piezas que infunden mucho respeto. No es un ejercicio fácil», afirma el músico palmesano.

Encerrar a un artista

El público ocupará sus localidades a cuatro bandas, rodeando el escenario, en el que se instalará un cajón de metalicrato cuadrado, de 2x2 metros, con los artistas dentro de ese espacio «transparente, cerrado, delimitado» y el músico fuera de él. «Encerrar a un artista tiene toda una carga simbólica», explican Raió, artista y también director del Teatre d’Inca, y Aguiló. «Por una parte estará la música, que la podrás recibir libremente, el sonido directo, y por otra parte verás algo que se está construyendo dentro de un espacio cerrado pero que la gente tiene acceso a él», avanzan.

Suso33, Conchi Almeida, Miquel Àngel Aguiló y Miquel Àngel Raió, ayer en el Teatre Principal d’Inca / Guillem Bosch

«Hay una decadencia de lo artístico a nivel mundial. Cualquier espectáculo que propongas en un teatro tiene que luchar hoy en día contra la comodidad terrible de una casa con un buen sofá y un mando a distancia que te ofrece un montón de películas y estímulos. Si te atreves a levantarte del sofá, en un día frío, vestirte, salir de tu casa y entrar en un teatro, al final eso se convertirá en una experiencia», defiende Aguiló.

Dispuesto a jugar con «lo indefinido» y con «barreras intangibles que son emocionales, las más difíciles de superar», el artista visual Suso33, referente del arte urbano en España, protagonizará este viernes (20 horas) el primer capítulo de Gàbia junto a Mar Aguiló y Miquel Àngel Aguiló interpretando las Suite 1 y 2. Los otros dos correrán a cargo de Miquel Àngel Raió y Daniel Abreu; y Conchi Almeida y Sol Picó, quien define la música de Bach como «absolutamente maravillosa».