Concierto en Palma de Albert Colomar, nombre destacado del actual panorama pianístico

Albert Colomar ofrece este viernes un nuevo episodio de las Experiències Musicals a la Fundació Sa Nostra, en Can Tàpera (Palma), un concierto de piano en el que se ejecutarán piezas de Jaume Mas Porcel, Maurice Ravel y Frédéric Chopin.

El recital, organizado por Joventuts Musicals de Palma, tendrá como protagonista a Albert Colomar, músico nacido en Ciutat que inició su formación en el Conservatori Professional de la mano de J. Miguel Arrom y Maria del Hoyo y posteriormente en Barcelona, en el Conservatori del Liceu, donde botuvo un Grado en Máster en Interpretación con Enrique Bagaría, uno de los nombres destacados del actual panorama pianístico.

Especializado con el Máster de Música de Cámara en los Países Bajos (Conservatorio de Utrecht), con Klára Würtz y Sebastián Colomo, a lo largo de su carrera ha recibido consejos e indicaciones de pianistas de renombre internacional como Eldar Nebolsin, Dina Yofe, Akiko Ebi, Itamar Golan, Alba Ventura, Katya Apekisheva o Alberto Nosè.

Sus proyectos le han llevado a actuar en espacios como el Concertgebouw de Amsterdam, el TivoliVredenburg de Utrecht y los Jardines del Real Alcázar de Sevilla. Actualmente colabora con la Academia 1830, dirigida por Fernando Marina desde 2021, y es pianista repertorista de los instrumentos de cuerda del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca y profesor repertorista del Conservatori Superior de Balears.