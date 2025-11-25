La 'Trilogia de la condició millennial' de Miquel Mas Fiol llega a Inca tras su éxito en Barcelona

Miquel Mas Fiol, uno de los dramaturgos con más proyección de Balears, será protagonista de un ciclo en el marco del Festival de la Paraula, que ha programado su Trilogia de la condició millennial tras el éxito logrado en el Teatre Lliure de Barcelona, donde ha revolucionado al público y la crítica gracias a un retrato de los sueños, dificultades y contradicciones de su generación.

La primera de estas tres obras que ahora llegan a Mallorca se estrena este domingo, día 30, en el Teatre Principal d’Inca (19 horas). Se trata del espectáculo Càndid o l’optimisme, una adaptación del clásico de Voltaire que Miquel Mas remueve para hablarnos de la dictadura de la ‘happycracia’, del falso optimismo y de la perversión del mundo del entretenimiento.

En la pieza, Lluís Oliver es un actor en crisis que se presenta a un casting para una adaptación teatral de Càndid o l’optimisme dirigida por el mismo Mas Fiol. Un espectáculo irreverente que cuestiona el mundo del entretenimiento y los relatos sobre la felicidad que nos han querido imponer.