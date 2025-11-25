El reencuentro fraternal de tres músicos mallorquines 50 años después

Un profundo sentimiento de hermandad, letras reflexivas con una alta carga de filosofía detrás, experiencias musicales diferentes y vitales, distintas maneras de componer y grabar, y la sabiduría sonora que da el haber crecido escuchando a King Crimson, Pau Riba, Brian Eno y Dylan. De eso va el estreno discográfico de Fra3, un trío integrado por tres músicos palmesanos con largas trayectorias: Jos Gayá (Ulm, Mön y Cuc, banda en la que también militó Toni Reynés y que dejó huella en el Selva Rock de 1977), Biel Pons (Forats Negres y Furnish Time, ganadores de la primera edición del Pop Rock) y Miquel Massutí (Corc, Zeremonstres, Rock&Press).

La semilla de este proyecto, una grabación del 79 en Puigpunyent

El origen este proyecto, un álbum de diez canciones que el sello Espora Records publicará el próximo mes de diciembre, está en 2022, cuando el músico y jubilado fotoperiodista Miquel Massutí, sacudido por la muerte de Pere Pla (figura capital de los años 80 al frente de Furnish Time), empezó a darle vueltas a su cabeza en busca de una canción, Nina de l’alba, que Gayá, Pla y Pons habían grabado en 1979 en Puigpunyent, en el estudio de Toni Fernández. «Aquella canción la tenía en un casete, que con el tiempo perdí. La música era de Jos (la letra la firmaba Pla) y a mí se me quedó grabada en la cabeza, pero solo recordaba parte de ella. Así que quedé con Jos en Son Cantagrins (el estudio que Massutí tiene en Caimari) y la pudimos medio grabar, nos salió una especie de Frankenstein. Poco tiempo después también quedamos con Biel Pons, y a propuesta suya surgió la idea de hacer una especie de fanzine musical. Con la idea clara de hacer un vinilo, que finalmente produjo Biel, decidimos que incluiríamos tres temas cada uno. El disco viene a ser como una exposición colectiva de pintura, en la que cada uno se permite el lujo de pegar brochazos en los cuadros de los demás. Durante mucho tiempo del proceso no lo vi claro pero cuando ya hicimos las mezclas y pusimos canción tras canción, con el orden que queríamos, todo cobró sentido, ¡había coherencia!»

Fra3 son Miquel Massutí, Jos Gayá y Biel Pons / .

Puesta la semilla, la del reencuentro en torno a Nina del alba, tema que finalmente no entró en el álbum, este proyecto a tres bandas fue tomando cuerpo. Levantarlo no fue un ejercicio sencillo. Lo más complicado, confiesan sus autores, fue combinar tres maneras de hacer canciones, de grabar y de producir. Se dedicaron a ello durante más de dos años, de un modo muy artesanal y personal, con el encanto del trabajo pausado, huyendo de instrumentaciones cargadas, en Son Cantagrins, donde registraron las voces, guitarras acústicas y clásicas, guitarras eléctricas, algunos bajos, vibráfono y viola. Colaboraron Ali Domínguez, Pere Dàvila y Alfonso de la Sierra, y el máster se realizó en Lloret de Vistalegre, bajo la dirección de Xisco Albéniz (La Búsqueda).

«En el disco, de una manera muy explícita y muy fácil de reconocer, se ve lo que hemos mamado. Para hacer rock y pop se emplean media docena de acordes, y al final el tema es cómo los combinas, a qué tempo los trabajas y toda la música que durante más de 50 años has escuchado: King Crimson, Pau Riba, Pep Laguarda, Brian Eno, Psicodelic Furs, The Cure, Dylan…», señalan los componentes de Fra3.

Temática de las letras

La reencarnación, la muerte, el amor por la naturaleza o la sensibilidad de las nubes cuando te tocan la piel son temas que abordan las letras, reflexivas, poéticas y filosóficas, de un trío que siente devoción por la música progresiva de los 70, el Deià de la psicodelia y la música mediterránea.

Palma-calma, donde le cantan a esos «cruceros que vomitan gente» y a una «ciudad que colapsa si llueve un día de verano»; El misteri de la vida, «sin principio ni fin, tanta secreta sabiduría que llena mi corazón»; o Passejant, en la que Biel Pons exalta el vivir en fora vila, son algunos de los cortes de un álbum que no tendrá presentación en directo.

Por otra parte, la portada y contraportada del vinilo brinda un juego entre la fotografía, profesión a la que Massutí dedicó buena parte de su vida profesional hasta que sufrió un grave accidente de moto, y el humor. «Hemos apostado por un diseño para que el oyente, cuando decida entregarse al disco, lo haga sin prisas, escuchando, leyendo, viviendo su mundo interior», comentan.

Portada del disco de Fra3 / 5

Cita en el Bar TOP

Este sábado 29 de noviembre, a las 19 horas, los Fra3 se darán cita en el Bar TOP de Palma (Carrer Emili Darder, para una escucha en público del disco, entre amigos, además de poner a la venta copias del mismo antes de su lanzamiento. El álbum saldrá al completo en digital y en formato vinilo el próximo jueves 4 de diciembre.

El primer single, Aquí estic tranquil, disponible en redes desdeel pasado día 12, es un tema cantado y compuesto por Massutí. Una canción que habla de tres escenarios vitales del autor: la Serra de Tramuntana, donde vive; la fascinación por el mar y las calas de Mallorca; y un tercer escenario que habla de un grave accidente de moto que lo tuvo ingresado seis meses en el hospital. El tema, de alguna manera, reivindica el placer por las cosas simples y la tranquilidad frente a la tempestad de sobre información y las fake news. El tema viene acompañado de un videoclip realizado por Tarek Serraj a partir de una serie de imágenes de Llucia y Miquel Massutí y el collage digital de Jaume Serra.