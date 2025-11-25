Muere Jimmy Cliff, icono del reggae y la música jamaicana

Pionero en el desarrollo del reggae y de la música jamaicana en un sentido amplio y mestizo, Jimmy Cliff fue un luchador que revirtió un origen social muy adverso para erigirse en una influyente figura musical ‘altermundialista’. El cantante y compositor, nacido en St. James (Jamaica), el 30 de julio de 1944, falleció a los 81 años, al sufrir un ataque epiléptico que derivó en una neumonía, como informó ayer su esposa, Latifa Chambers, en un mensaje en Instagram suscrito por sus dos hijos, Lilty y Aken.

Crecido en un ambiente muy humilde, lo suyo fue vocacional y con solo 17 años grabó sus primeras canciones de la mano del productor Sir Cavaliers y, poco después, de Leslie Kong. En 1964 había alcanzado cierto reconocimiento local con temas como ‘Miss Jamaica’ y ‘King of Kings’, moviéndose en un soul y rhythm’n’blues a la jamaicana que fue confluyendo con el canon del naciente reggae. Fue entonces cuando Chris Blackwell, creador, con Kong, de Island Records, le animó a trasladarse a Londres, sede de la discográfica.

En la capital británica pasó toda clase de penurias, reflejadas en la que sería su canción más popular, Many rivers to cross, que tardó en entregar a Island porque creía que su cadencia de balada era poco comercial y que integró en su álbum homónimo de 1969. Con el tiempo, la adaptarían, entre otros muchos, UB40, Cher y Annie Lennox. Ese disco incluyó también otras piezas destacadas, como Wonderful world, beautiful people y Vietnam, esta última elogiada por Bob Dylan como «la mejor canción protesta» conocida.

Faceta interpretativa

Álbumes como Hard road to travel (1970) y Another cycle (1971), y temas como You can get it if you really want y I can see clearly now mostraron su ascendiente soul, que a la larga obstaculizó su consolidación como gran figura del reggae, capitalizada por Bob Marley, quien fichó por Island justo después de que Cliff abandonara el sello. Otra dimensión del artista afloró en 1972 cuando protagonizó la película, drama policial, Más dura será la caída’, al que aportó la canción titular. En su discografía destacan otros álbumes como Give the people what they want (1981) celebrado reencuentro con el reggae con reputados músicos jamaicanos).

En los 70 dejó atrás su compromiso rastafari y se convirtió al islam, adoptando el nombre de El Hadj Naïm Bachir, al tiempo que acentuaba su compromiso con las causas africanistas realizando giras por países alejados del circuito pop como Ghana, Zaire, Zambia, Marruecos o Costa de Marfil. Y en los 80 participó en la grabación colectiva de Sun city, canción contra el apartheid surafricano, con artistas como Bruce Springsteen. Tomó parte en el álbum Dirty work (1986), de los Rolling Stones, y en 1990, cedió You can get it if you really want para la campaña electoral sandinista, en Nicaragua. Por su parte, I can see clearly now vivió un repunte de popularidad en 1993, a través de la versión de Johnny Nash en la banda sonora de Elegidos para el triunfo. Dos años después, cantó en el score de El rey León’. Distinguido en 2003 con la Orden del Mérito de Jamaica, Jimmy Cliff se estableció como icono cultural de ese país y del Tercer Mundo.