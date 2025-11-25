Joan Fontcuberta y Donna Ferrato serán protagonistas del PHOF, Mallorca PhotoFest, que se celebrará en 2026 en Palma y la Part Forana

Joan Fontcuberta, uno de los fotógrafos españoles con mayor proyección internacional, el primer español en ganar el premio Hasselblad, considerado el Nobel de la fotografía, y la estadounidense Donna Ferrato, siempre comprometida con la violencia de género y la justicia social, son dos de los grandes nombres del PHOG - Mallorca PhotoFest, el Festival Internacional de la Imagen en Mallorca que se celebrará del 25 de abril al 30 de agosto de 2026.

Liderado por Art Palma Contemporani (la asociación de galerías de arte contemporáneo de Balears), este festival de carácter bienal recoge el legado del desaparecido Palma Photo y se celebrará en Palma y buena parte de la Part Forana entre abril y agosto, con la implicación de un total de 29 centros expositivos, públicos y privados, y un programa que ofrecerá a la ciudadanía exposiciones, talleres, conferencias, concursos y actividades educativas.

El PHOF, que está dirigido por Xavier Fiol, arropado por Montserrat Torras como coordinadora general y co-comisaria junto a Xisco Bonnín, “propone educar la mirada del público a través de múltiples actividades” y “favorecer una comprensión auténtica y consciente de la imagen”, así como “incentivar lecturas distintas y provocar incluso cuestionamientos y críticas del mundo de la imagen y su fascinante legado”, según sus responsables.

FOTOS | Presentación de PHOF Mallorca PhotoFest / B.RAMON / DMA

Apuesta por la descentralización

Una de las grandes apuestas del Mallorca PhotoFest pasa por la descentralización, por su carácter territorial: tendrá lugar de forma simultánea tanto en Palma como en numerosos municipios. Entre los ayuntamientos ya confirmados figuran los de Binissalem, Inca, Alaró, Marratxí, Felanitx y Santanyí, con exposiciones y propuestas comisariadas específicamente para cada espacio. Ya se ha seleccionado a una docena de artistas locales cuya trayectoria y proyectos contribuirán a activar un programa de alcance insular.

Con el propósito de llegar a un público amplio, a buscar nuevos públicos, más allá del especializado, se organizarán actividades como el Photostreet, concurso para aficionados con exposición urbana en OPIs; Phototalks, conferencias y mesas redondas en Es Baluard; Phototour, visitas guiadas en Casa Planas, entre otras instituciones y galerías; y el Photoworkshop, talleres familiares en la Fundación Juan March.

Algunos de los grandes nombres

La inauguración del festival se producirá el 25 de abril en la Capella de la Misericòrdia. Uno de los artistas centrales del PHOF será Joan Fontcuberta, con dos exposiciones: por un lado, en el Solleric, se mostrará Lo que Darwin se perdió, que explora lo que el naturalista dejó de lado en sus viajes a las Galápagos y especula sobre ello a través de fotografías y exploraciones sobre la naturaleza y la ficción; por otra parte, el Centre Internacional de Fotografia de Llucmajor Toni Catany presentará un proyecto inédito del aplaudido fotógrafo catalán.

El ayuntamiento de Palma aportará, además de la citada del Solleric, otra gran exposición, la de Donna Ferrato, que lleva por título Holy y que, comisariada por el mallorquín Tomeu Coll, está enfocada a intentar mejorar la vida de las mujeres.

Destacar dos nombres más de la programación, los de Jean Marie del Moral, que inaugurará proyecto en la Fundació Miró, Miró, Montroig – Picasso, Horta; y el artista chino Yu Depeng, que expondrá por primera vez en Mallorca de la mano de ADEMA Escuela Universitaria.

“Este festival nace con vocación de quedarse, y queremos hacerlo bien y poco a poco. Los principios siempre son difíciles pero estoy convencido de que será un éxito”, ha afirmado hoy durante la presentación, en la galería La Bibi + Reus, Xavier Fiol.