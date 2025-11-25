Los Hombres G tocarán en Palma el 25 de julio en su gira de 2026

La mítica banda de pop española Hombres G recalará en Palma el 25 de julio en su gira 'Los mejores años de nuestra vida 2026', para dar un concierto en Son Fusteret.

La venta de entradas para el concierto empezará este viernes, ha informado Rubio Produccions en un comunicado.

La gira, que arrancará el 16 de mayo en Albacete y terminará el 12 de diciembre en Madrid, irá acompañada de un largometraje documental sobre la banda con el mismo nombre que el tour, que llegará a los cines en abril.

Dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, el documental propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo.

Y la gira supone una reivindicación del presente y una declaración de intenciones de que los Hombres G están en su mejor momento, señala la productora.

Tras más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez (guitarra), Dani Mezquita (guitarra) y Javi Molina (batería) conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y es una de los pocas que conservan su formación original.

“Queremos que esta gira sea una fiesta, un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida y esto es, sencillamente acojonante”, declara la banda.