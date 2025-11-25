Ya se sabe dónde y cuándo actuará Pablo López en Mallorca
Las entradas estarán a la venta a partir de las 11 horas de hoy
Redacción
Pablo López regresa a Mallorca, una de sus plazas favoritas. El músico de Fuengirola actuará en el Trui Teatre el próximo 2 de mayo, de la mano de su gira El Niño del Espacio en Concierto, en el que promete ser uno de los grandes directos del 2026.
La esperada gira del malagueño constará de más de 30 fechas por toda España entre enero y junio de 2026, con un recorrido que pasará por capitales y plazas emblemáticas del circuito teatral.
La gira llega a Trui Teatre este próximo 2 de mayo, y lo hace en paralelo al lanzamiento de su nuevo single homónimo, El Niño del Espacio, primer adelanto de su quinto álbum de estudio.
La canción inaugura una nueva etapa artística en la que López vuelve a mostrar su sello inconfundible: emoción, intimidad y potencia vocal que conecta con el público.
Mallorca sabe bien lo que es conectar con Pablo López, su última visita a Trui Teatre, dentro de la gira 10, dejó dos noches consecutivas de ‘sold out’ y un público entregado de principio a fin.
Las entradas salieron en preventa el pasado lunes y estarán a la venta a partir de las 11 horas de hoy en los canales oficiales: pablolopezmusic.com y truiteatre.es.
