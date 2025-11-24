Marina Planas y Santi Taura protagonizan una 'performance' gastronómica en el Club Matador de Madrid

La artista Marina Planas ha ideado una acción performática y gastronómica sobre el turismo de masas en la que ha involucrado al chef Santi Taura, al artista multidisciplinar, escritor y creador escénico Marc Caellas, al actor y también escritor Esteban Feune de Colombí y a la soprano Maia Planas. Bajo el título Deglución turística, todos participarán en un encuentro efímero en el Club Matador de Madrid, el próximo 27 de noviembre, a las 21 horas, donde se servirá un menú a un grupo de comensales.

El chef Santi Taura / .

Los invitados a este “espectáculo extraño, inusual y enigmático” darán sentido a la performance al mismo tiempo que ingieren ese menú de Santi Taura. Esta acción, impulsada por Marina Planas a partir de las fotografías del X Aniversario del Hotel Bahia Palace, del grupo Meliá, pertenecientes al Planas Archive, quiere hacer reflexionar “sobre las consecuencias de la llegada del turismo de masas a una turistificación globalizada a través de la gastronomía”, ha explicado la artista.

Dátiles cristianizados. / Marina Planas

“El acontecimiento gastronómico funciona como metáfora de cómo digerimos nuestra historia y nuestro presente vinculados con el monocultivo turístico, en un espacio de intercambio de conocimiento abierto, responsable y sostenible”, señalan desde Marina Planas Studio.

La artista, nieta del fotógrafo y empresario Josep Planas i Muntanyà, trabaja con la memoria colectiva y el turismo, aportando una lectura contemporánea a los materiales de archivo que custodia Casa Planas, con más de tres millones de imágenes y que permite analizar cómo ha sido la evolución turística y social.

Horas antes de esta performance, también en el Club Matador, Marina Planas explicará la transformación de Casa Planas en una fundación, durante un encuentro junto a Antonio J. Pradel. Con esta nueva organización, la misión de este centro será el de custodiar, conservar, estudiar y socializar el fondo documental del Planas Archive, fomentar la creación, investigación y procesos colaborativos y continuar con la interpretación interdisciplinar el imaginario turístico.