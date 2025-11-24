Lola Herrera y Natalia Dicenta comparten ‘Camino a la Meca’

La veterana actriz Lola Herrera ha actuado este fin de semana en el Auditorium de Palma, donde ha representado dos funciones de Camino a la Meca, obra en la que comparte escenario con su hija, Natalia Dicenta, y con Carlos Olalla. La obra está inspirada en la vida de la escultora sudafricana Helen Martins, que convirtió su casa en un museo artístico. El director de este montaje es Claudio Tolcachir y el texto original es de Athol Fugard.