Teatro
Lola Herrera y Natalia Dicenta comparten ‘Camino a la Meca’
Palma
La veterana actriz Lola Herrera ha actuado este fin de semana en el Auditorium de Palma, donde ha representado dos funciones de Camino a la Meca, obra en la que comparte escenario con su hija, Natalia Dicenta, y con Carlos Olalla. La obra está inspirada en la vida de la escultora sudafricana Helen Martins, que convirtió su casa en un museo artístico. El director de este montaje es Claudio Tolcachir y el texto original es de Athol Fugard.
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- La Vieja del Visillo': abre en Palma un bar restaurante donde divertirse y sentirse como en casa de la abuela
- La crisis habitacional dispara en Mallorca la figura del heredero okupa
- El encendido de las luces de Navidad desborda Palma
- Dos detenidos por un violento atraco a plena luz del día en la plaza de España de Palma
- Desviado el tráfico en la autopista de Andratx a la altura de Portals por desprendimientos en el puente
La revolución inmersiva sin gafas VR se abre paso en museos, galerías y espacios expositivos audiovisuales en Europa
¿Sabemos realmente cómo funciona un coche eléctrico? Claves para entender la movilidad del futuro
Ofrecido por