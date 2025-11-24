Galardón de EL PERIÓDICO
Javier Moll, en la entrega del Català y Catalana de l'Any: "Celebramos la excelencia, la dedicación y el talento"
El presidente de Prensa Ibérica destaca la trayectoria de la madre de los hermanos Roca, Montserrat Fontané, "una figura imprescindible en el universo gastronómico", y la "aportación incalculable a las letras" de Javier Cercas
Alba Giraldo
Los premios Català y Catalana de l'Any 2025 de EL PERIÓDICO celebran "la excelencia, la dedicación y el talento de personas que han contribuido de forma extraordinaria a nuestra cultura y el prestigio de nuestro país", ha asegurado Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, durante la gala de entrega de los galardones a los dos premiados de esta edición, Montserrat Fontané, cocinera y madre de los hermanos Roca, y el escritor Javier Cercas.
En primer lugar, Moll ha expresado en su discurso su "admiración y profunda gratitud" a Fontané, quien ha definido como "una figura imprescindible en el universo gastronómico". "A menudo, cuando hablamos del Celler de Can Roca, hablamos de innovación, creatividad y excelencia culinaria, pero, detrás de este proyecto excepcional, hay unos fundamentos humanos y familiares que lo han hecho posible", ha apuntado el presidente de Prensa Ibérica.
"Montserrat es el origen de un llegado que ha trascendido fronteras", ha declarado Moll, y una mujer que, "con sencillez y esfuerzo y amor, creó el primer espacio donde sus hijos aprendieron qué significa cocinar, qué significa servir y qué quiere decir amar el trabajo que haces". El presidente de Prensa Ibérica también ha destacado la trayectoria de una mujer que "sigue siendo un modelo de autenticidad y dedicación para generaciones de cocineros y cocineras".
A continuación, Moll ha dedicado unas palabras a Cercas, "uno de nuestros escritores más brillantes e influyentes" y "una voz esencial de la literatura contemporánea". "Cercas ha sabido explorar la complejidad humana", ha declarado el presidente de Prensa Ibérica, recorriendo "la memoria y los silencios de nuestra historia con una claridad y una profundidad únicas".
"Sus obras no solo nos interpelan, sino que nos invitan a reflexionar y mirarnos como sociedad. Con cada libro contribuye a enriquecer el debate público y ampliar los horizontes culturales de nuestro país", ha apuntado Moll en su discurso. Por su "trayectoria impecable" y su "aportación incalculable a las letras", Prensa Ibérica ha decidido premiar al autor de 'El loco de Dios en el fin del mundo' como Català de l'Any.
