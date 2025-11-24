Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Fallece el pintor mallorquín Manuel Ros de Armenteras, Premi Ciutat de Palma

El artista ha muerto a los 60 años y su funeral tendrá lugar este miércoles, día 26, en la parroquia Santa Catalina Thomàs, en la plaza de Santa Pagesa

El artista Manuel Ros en su juventud

El artista Manuel Ros en su juventud / DM

Raquel Galán



Palma

El artista mallorquín Manuel Ros de Armenteras, galardonado con el Premi Ciutat de Palma en 1996, ha fallecido a los 60 años. Este miércoles, día 26, tendrá lugar su funeral. Será a las 20 horas en la parroquia Santa Catalina Thomàs, en la plaza de Santa Pagesa, en Palma.

El pintor e hijo del abogado Lorenzo Ros murió en Barcelona el 18 de noviembre y tenía tres hijos, un nieto y dos hermanos.

Como él mismo describía en sus redes sociales, su estilo artístico era «con tendencia a la abstracción geométrica intuitiva».

Entendía su obra «sin límites espaciales, sin puntos de referencia, sino como una representación en continuo movimiento». Su obra se prolonga más allá del lienzo y los elementos representados son unas estructuras elementales con infinidad de composiciones, y de este modo evita «privilegiar cualquier punto de vista sobre otro».

TEMAS

