Fallece el pintor mallorquín Manuel Ros de Armenteras, Premi Ciutat de Palma

El artista mallorquín Manuel Ros de Armenteras, galardonado con el Premi Ciutat de Palma en 1996, ha fallecido a los 60 años. Este miércoles, día 26, tendrá lugar su funeral. Será a las 20 horas en la parroquia Santa Catalina Thomàs, en la plaza de Santa Pagesa, en Palma.

El pintor e hijo del abogado Lorenzo Ros murió en Barcelona el 18 de noviembre y tenía tres hijos, un nieto y dos hermanos.

Como él mismo describía en sus redes sociales, su estilo artístico era «con tendencia a la abstracción geométrica intuitiva».

Entendía su obra «sin límites espaciales, sin puntos de referencia, sino como una representación en continuo movimiento». Su obra se prolonga más allá del lienzo y los elementos representados son unas estructuras elementales con infinidad de composiciones, y de este modo evita «privilegiar cualquier punto de vista sobre otro».