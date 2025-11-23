Los Premios Mallorca de Creación Literaria 2025 registran un récord de participación con 545 obras presentadas

Los Premios Mallorca de Creación Literaria 2025 del Consell de Mallorca han registrado un récord de participación con un total de 545 obras presentadas, superando las 454 del año pasado. La edición de este año, que incorpora por primera vez la modalidad de narrativa en castellano, cuenta con una dotación económica de 138.000 euros, la más elevada que han tenido estos galardones.

El Consell de Mallorca ha destacado que los Premios Mallorca de Creación Literaria han experimentado un gran crecimiento en los últimos años, desde las 38 obras de 2019 a las 545 presentadas en esta edición. Para Antònia Roca, consellera insular de Cultura, este dato es «una muestra de que las mejoras incorporadas en las convocatorias a lo largo de este tiempo han dado sus frutos y se consolidan como una cita imprescindible para la creación literaria. Este incremento va acompañado de más cultura, más edición de libros y más creación literaria».

Roca ha anunciado que los galardones se entregarán el próximo sábado, 13 de diciembre, en la Casa Museo Llorenç Villalonga de Binissalem, en un acto que tendrá lugar de 10 a 14.30 horas y que reunirá a personalidades del mundo cultural y literario de la isla para dar a conocer a los ganadores de esta edición.

Tal como ha recordado el Consell en una nota, este año, la convocatoria de los Premios Mallorca de Creación Literaria en lengua catalana cuenta con una dotación total de 79.000 euros e incluye cinco categorías: narrativa (25.000 euros); ensayo (19.000 euros); poesía (15.000 euros); textos teatrales (10.000 euros) y literatura infantil ilustrada (10.000 euros).

En castellano, las categorías son narrativa, ensayo y poesía, con las mismas dotaciones económicas que en catalán.

Los jurados

En lengua catalana, el jurado de narrativa está formado por Josefina Salord Ripoll (presidenta), Carlos Loreiro López, Francesc Soler Llagostera, Maria Escalas Bernat y Laura Gost Seguí. En ensayo, el jurado está compuesto por Antònia Morey Tous (presidenta), Bárbara Durán Bordoy, Maria Antònia Puigròs Caldentey, Pau Tomàs Ramis y Ana Martínez Aguirre. En textos teatrales, el jurado está formado por Miquel Àngel Rayó Martín (presidente), Neus Nadal Parés, Esteve Mulero Guinart, Xavier Frau Pascual y Marta Barceló Femenias. En poesía, el jurado está compuesto por Lluís Maicas Socias (presidente), Albert Garcia Elena, Pere Perelló Nomdedéu, Montserrat Butxaca Fernandez y Miquel Bezares Portell. Finalmente, en literatura infantil ilustrada, el jurado estará formado por Núria Figueras Adell (presidenta), Marina Bennàsar Ramis, Marina Uguet Ibañez, Àgata Gil Capeta y Roser Cussó Collell.

En la convocatoria en lengua castellana, en narrativa estarán Javier Mato Veiga (presidente), Brígida Manuela Pastor Pastor, Jaume Garau Amengual, Estefanía Jiménez García y Almudena Sánchez Jiménez. En poesía, el jurado está formado por Elvira Sastre Sanz (presidenta), Román Piña Valls, María Frisuelos Jiménez, Sergio Carrión Olmo y Ben Clark. Finalmente, en ensayo, el jurado está integrado por Ángeles Durán Mañes (presidenta), Marcos Augusto Lladó, Jaime Vázquez Allegue, Antonio Sánchez Grao y Miguel Ángel Villena García.

La gala de entrega

Este año, la entrega de premios tendrá lugar el 13 de diciembre por la mañana, en una gala que combinará literatura, música y gastronomía. A las 11 horas, la escritora y comunicadora Empar Moliner conducirá la sesión «Maridar los libros», una cata que une lecturas con vinos de la tierra. A las 11.30 horas, el músico Ferran Pisà y el rapsoda Miquel Costa presentarán el recital Metamorfosis, sobre la vigencia de los mitos clásicos.

A las 12 horas, la periodista Margalida Mateu dará a conocer a los ganadores de esta edición de los Premios Mallorca 2025. Tras la entrega de galardones, actuará el grupo musical Two Little Rooms, formado por Aina Zanoguera y Gori Matas, y habrá una degustación gastronómica con una selección de vinos relacionados con obras literarias o poemas, y otra de elaboraciones culinarias basadas en libros de autores mallorquines, a cargo del chef Miquel Calent.