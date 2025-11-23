Nou Romancer y Cap pela celebran sus 30 años de música en el Teatre Principal de Inca

Nou Romancer y Cap pela celebran sus 30 años sobre los escenarios con un concierto en el Teatre Principal de Inca este dómingo, 23 de noviembre, donde las dos formaciones se han rendido homenaje mutuamente, compartiendo temas, músicos y voces.

Las dos bandas mallorquinas, surgidas a mediados de los 90, han ofrecido un repaso conjunto a sus respectivos repertorios en este concierto. "Hablando un día sobre la celebración del 30 aniversario de cada grupo, surgió la idea de compartirlo sobre un escenario. Nos hizo gracia y nos supuso un reto juntar los dos mundos sonoros. Que dos grupos de Mallorca lleguen a tocar durante tantos años y que además coincidan con el año de inicio era una ocasión única. Nos entendemos personal y musicalmente y merecía este evento», explicaban hace unos días desde Nou Romancer a este diario.

Nou Romancer es uno de los grupos de música tradicional más respetados de la escena mallorquina. Se creó en 1994 partiendo de un repertorio tradicional centrado en los romances y la canción popular. A lo largo de estos 30 años, han incorporado a su repertorio canciones propias y poemas de autores diversos.

Por su parte, Cap pela ha sido pionero de la música a capela en Balears y recientemente fue reconocido con el premio Enderrock a la trayectoria. Este grupo surgió a principios de la década de los 90 con grupo de amigos, estudiantes de la UIB, todos con inquietudes musicales. Con motivo de este 30 aniversario, Cap pela trabaja en un nuevo álbum, con temas propios y canciones tradicionales.