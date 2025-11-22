La película 'Amílcar', del mallorquín Miguel Eek, recibe premios en festivales de Amsterdam y Gijón

La película Amílcar, dirigida por el cineasta de Mallorca Miguel Eek, ha sido doblemente premiada en festivales de cine de Amsterdam y Gijón, ha informado el equipo de esta producción.

La película ha ganado el Premio a la Mejor Contribución Artística de la Envision Competition de la 33 edición del International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). El jurado, compuesto por Ignacio Agüero, Ansuya Bloom, Gladys Joujou, Massimo D'Anolfi y Salomé Jashi, ha otorgado el galardón a este ensayo sobre Amílcar Cabral, agrónomo, poeta y revolucionario, que lideró la lucha anticolonial en Guinea-Bisáu y Cabo Verde.

“Después de rodar esta película a lo largo de diez años, siento un inmenso sentimiento de alegría. El premio supone un reconocimiento de que descubrir la verdadera esencia de un film requiere a veces un largo, frágil e incluso errático proceso. Un viaje en el que el crecimiento personal sucede en paralelo al desarrollo como cineasta. Confirma que la misma experiencia, con todas sus incertidumbres, otorga valor artístico a la obra", ha declarado Miguel Eek.

Amílcar “propone una mirada, íntima, contemplativa. Confiamos en la presencia, en el descubrimiento pausado de una vida como una postura política. En un momento en el que el cine documental se ve a veces influido por la urgencia y la prisa, Amílcar insiste en el poder transformador de la observación de larga duración. Creo que contribuye a defender un cine que le devuelve el tiempo a la gente y que permite a las historias respirar a su propio ritmo”, añade el director.

Para Eek, "descubrir a Cabral fue descubrir una forma distinta de hacer política y de mirar el mundo". "Esta película ha sido un proceso de doce años que me ha transformado como persona y como creador. En tiempos de desafección política, Amílcar nos recuerda que la justicia, la dignidad y la memoria son luchas que deben renovarse en cada generación", afirma el director.

Además, la cinta ha logrado el Premio AMAE al Mejor Montaje de Cine Español en el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX), reconocimiento que recogerá Federico Delpero.