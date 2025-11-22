La prèvia
La patrona
Una traducció incorrecta del còdex sobre la vida de Santa Cecília, que va canviar la paraula llatina Candentibus per Canentibus va convertir la Santa en la patrona de la Música, ja que en la seva vida real no hi ha trets que la facin mereixedora de tal patronatge, ara bé, beneït sia l’error.
Avui, totes les societats occidentals dediquen atenció a la música. Entre nosaltres no hi ha indret en el qual no s’organitzi algun concert aprofitant el santoral. 22 de Novembre, Santa Cecília.
Avui dissabte
Comencem amb la proposta que ens presenta l’organista Gerben Budding a l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h) i que és part del Cicle Internacional d’Improvisació organística.
A l’església parroquial de Montuiri (20h), un quintet d’instruments de vent/metall de la Simfònica integrat per Samuel Garcia i Michel Herment, trompetes, José Fortea, trompa, Vicente Cascales, trombó tenor i Miquel Sáez, trombó baix, acostaran partitures de Morricone, Bernstein, Debussy i Giovanni Gabrieli.
A la mateixa hora, l’organista Nadal Roig també oferirà un concert a l’instrument del Convent de Manacor.
A Búger, a la seu de la Fundació ACA (19h) el pianista Joan Roig interpretarà peces de compositors mallorquins: Xavier Gelabert, Joan Serra, Laura Pons, Tomeu Artigues, Josep Prohens, Antoni Matheu, Joan M. Thomàs, Miquel Capllonch i Miquel Tortell.
En el Club Nàutic de Palma (19.30h), concert amb la Coral del Club i dues més convidades (Rosa 3 i Fundació Sa Nostra).
Emmarcat dins els actes del Congrés Ramon Llull, avui a la Basílica de Sant Francesc de Palma, la Jove Capella Reial de Catalunya oferirà un recital dirigida per Lluís Vilamajó. La cita és a les 20.30 hores.
En el Club Pollença, a les 20 hores, audició comentada sobre el ‘Bolero’ de Ravel.
Demà diumenge
A Santa Creu de Palma (20.30h), l’organista Bartomeu Manresa oferirà un concert amb obres de Bach, Buxtehude, Mendelssohn, Saint-Saëns i altres compositors.
En el Teatre Principal de Palma (18h), Do Natural i la Banda de Música de Felanitx s’uneixen en un programa de música popular.
En el Teatre d’Inca (19h), cita amb Nou Romancer i Cap·pela per celebrar els trenta anys d’ambdues formacions.
A l’Església Vella de Caimari, l’Acadèmia Música Antiga (amb la soprano Manuela Litro i el clavecinista Tomeu Seguí) tanca el Festival de Música (19h).
En el Teatre de Lloseta (29h), l’orquestra Lasuseta, dirigida per Xisco Amengual, presenta un programa amb peces de Bach i Brahms. Com a solistes, les flautes travesseres d’Albert Grimal, Anna Vidal i Miquel G. Perelló.
Dilluns
A l’Escola Superior de Disseny, a Palma (19h), l’Ensemble d’harmonia i Boix auró, presenta un programa de música de cambra per a instruments de vent/fusta (clarinets, trompa i fagot).
