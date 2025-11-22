Lorena Varea muestra su proceso creativo en el campus de Adema en Inca

La ilustradora y autora de novela gráfica Lorena Varea ha presentado este sábado, 22 de noviembre, en el campus de Adema en Inca una exposición dedicada a su primer gran proyecto artístico, Cuando no duela recordarte, consolidado tras obtener el primer premio Art Jove de cómic en 2022. Su obra ha sido reconocida por su sensibilidad narrativa, su mirada social y su aportación al campo de la medicina gráfica.

La muestra ha sido inaugurada por el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y por miembros del equipo directivo de Adema, que han asistido a la apertura oficial en el marco del Festival Internacional de Cómic de Mallorca Còmic Nostrum. La exposición muestra el proceso completo de elaboración del proyecto y los visitantes pueden recorrer las fases de documentación, el guión, el diseño de personajes y de espacios, la planificación visual, los lápices, el entintado y la maquetación final en varias vitrinas.

"Estoy muy contenta de haber traído hasta Inca esta exposición, una oportunidad para compartir no solo el resultado final, sino todo el proceso que hay detrás de Cuando no duela recordarte. Es un proyecto muy personal, pero también una reflexión sobre la memoria, el cuidado y las condiciones que atraviesan tantas vidas. Me emociona poder mostrarlo aquí y abrir este trabajo a nuevas lecturas", ha explicado Lorena Varea.

"Para Adema es un orgullo acoger el trabajo de una creadora como Lorena Varea, cuya obra combina sensibilidad artística y un compromiso profundo con la realidad social. Nuestro campus quiere ser un espacio abierto a la cultura y a la reflexión, y exposiciones como ésta refuerza el vínculo entre educación, investigación y creación contemporánea", ha asegurado el presidente de la escuela universitaria, Diego González.