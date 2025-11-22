Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El festival de música ME-MMIX encara su último fin de semana en Es Baluard

Regrat Duo clausurará esta edición este próximo domingo por la tarde

Actuación de los suizos Umsn'JIP.

Montse Terrasa

Palma

El festival de música electrónica y videoproyección ME-MMIX encara su último fin de semana, con actividades y conciertos en el museo de Es Baluard.

Este sábado, el festival está ofreciendo una programación ininterrumpida en Es Baluard, donde también hay barras para bebidas y food trucks. Esta tarde actuarán Alter Face, EMEA, Marta Verde y José Venditti y Vertixe Sonora. La jornada terminará con la sesión de Ishak Benavides DJ, compositor de música electrónica.

El grupo Ekho, durante su intrvención este sábado por la mañana.

Durante la mañana se han grabado podcasts y ha habido conferencias como la de Magda Polo Pujadas, catedrática de Estética y Teoría de las artes y de Historia de la música en la Universitat de Barcelona. También han actuado los suizos Umsn'JIP y los catalanes Grupo Ekho.

El festival se clausura este domingo con encuentros profesionales y con la actuación de Artista Desconocido, una actividad familiar, y Regrat Duo.

Ha sido este pasado viernes cuando el ME-MMIX se ha trasladado de Can Balaguer a Es Baluard, donde se grabó un nuevo pédcast con Haize Lizarazu, Neus Estarelles y Pilar Fontalba, con la conducción de Margalida Mateu. Por la tarde, actuaron DJ EMEA, Neus Estarellas e Ishak Benavides.

La pianista Neus Estarellas.

El festival comenzó el pasado 14 de noviembre y uno de los platos fuertes del programa ha sido el homenaje a Josep Maria Llompart , en el que los músicos Joan Miquel Oliver, Toni Toledo y Mateu Malondra ofrecieron en Can Balaguer un diálogo entre diferentes disciplinas, marcado por la música experimental, acompañados por el escritor Jaume C. Pons Alorda.

