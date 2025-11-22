El festival de música ME-MMIX encara su último fin de semana en Es Baluard

El festival de música electrónica y videoproyección ME-MMIX encara su último fin de semana, con actividades y conciertos en el museo de Es Baluard.

Este sábado, el festival está ofreciendo una programación ininterrumpida en Es Baluard, donde también hay barras para bebidas y food trucks. Esta tarde actuarán Alter Face, EMEA, Marta Verde y José Venditti y Vertixe Sonora. La jornada terminará con la sesión de Ishak Benavides DJ, compositor de música electrónica.

El grupo Ekho, durante su intrvención este sábado por la mañana. / Jaime Reina

Durante la mañana se han grabado podcasts y ha habido conferencias como la de Magda Polo Pujadas, catedrática de Estética y Teoría de las artes y de Historia de la música en la Universitat de Barcelona. También han actuado los suizos Umsn'JIP y los catalanes Grupo Ekho.

El festival se clausura este domingo con encuentros profesionales y con la actuación de Artista Desconocido, una actividad familiar, y Regrat Duo.

Ha sido este pasado viernes cuando el ME-MMIX se ha trasladado de Can Balaguer a Es Baluard, donde se grabó un nuevo pédcast con Haize Lizarazu, Neus Estarelles y Pilar Fontalba, con la conducción de Margalida Mateu. Por la tarde, actuaron DJ EMEA, Neus Estarellas e Ishak Benavides.

La pianista Neus Estarellas. / Jaime Reina

El festival comenzó el pasado 14 de noviembre y uno de los platos fuertes del programa ha sido el homenaje a Josep Maria Llompart , en el que los músicos Joan Miquel Oliver, Toni Toledo y Mateu Malondra ofrecieron en Can Balaguer un diálogo entre diferentes disciplinas, marcado por la música experimental, acompañados por el escritor Jaume C. Pons Alorda.