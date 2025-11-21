'Un paseo por el Borne', la película del mallorquín Nick Igea, premiada en Sídney y Viena

Un paseo por el Borne, la película del mallorquín Nick Igea, ha alcanzado la cifra de 40 premios internacionales recibidos, los últimos en Sidney, en el Titan International Film Festival (Mejor Película y Mejor Actor -Rodolfo Sancho-), y en Viena, en el Cittador International Film Festival (Mejor Película de Drama).

Cuatro de los 40 premios obtenidos han sido para Rodolfo Sancho como Mejor Actor, dos para la banda sonora del mallorquín Miquel Àngel Aguiló, uno para Ruth Gabriel (mejor Actriz), y la mayoría de ellos a Mejor Película, en festivales y ciudades como Selma (Alabama), Londres, París, Florencia, Milán, Noida (India), Brampton (Canadá), Kimolos (Grecia), Nueva York o Los Ángeles, entre otras.

Largo recorrido por festivales

La película, además, ha participado y se ha proyectado hasta la fecha en festivales como los de Münster (Alemania), Jalisco (México), Fort Smith (Arkansas, Estados Unidos), Indie Vegas (Las Vegas, Estados Unidos), Southern Oasis (Tennessee, Estados Unidos), Oruro (Bolivia), Lanzarote o Pasto (Colombia), entre otros.

La cinta está protagonizada por Rodolfo Sancho, Ruth Gabriel y Natalia Verbeke, a quienes acompañan actores y actrices baleares como Lluís Oliver, Toni-Lluis Reyes, Pedro Orell, Toni Pons, Jaume Fuster o Lina Mira, entre otros. La cinta está disponible desde hace pocos días en la plataforma Prime Vídeo de Amazon.

En este filme, creado y producido en Mallorca, Sancho interpreta a Martín, un cineasta frustrado que recupera la ilusión por su profesión al comenzar a dar clase de cine a un grupo de alumnos entusiastas, entre los que figura Ruth Gabriel, quien encarna a una kelly, una mujer luminosa y positiva, un papel muy alejado de otros por los que la actriz es conocida (ganó el Goya a mejor actriz revelación en 1994 por Días contados).