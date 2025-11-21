Nou Romancer y Cap pela, «mucho afecto y 30 años de respeto y admiración»

Nou Romancer y Cap pela comparten «una misma manera de entender la vida a través de la música». También les une «una admiración mutua, mucho afecto y muchos años de respeto». Sus trayectorias han sido paralelas, y siempre marcadas por «un sentimiento de proximidad de historia compartida», reconoce Joaquim Domènech, uno de los fundadores del grupo a capela. Ambas formaciones celebrarán 30 años de vida musical sobre un mismo escenario, una fiesta que se podrá disfrutar el próximo domingo (19.30 horas), en el Teatre Principal d’Inca.

«Será un concierto precioso», afirma Pere Víctor Rado, el cantante de Nou Romancer, quien da algunas pistas sobre lo que se podrá ver y escuchar en Inca: «Combinaremos músicos y repertorios de las dos agrupaciones e incluso nos homenajearemos haciendo una versión cada uno del otro. Como la novia que no enseñaba el vestido antes de la boda al novio, nosotros no les hemos mostrado la versión que hemos hecho. Será una sorpresa poder oír por primera vez una canción de Nou Romancer en la voz de Cap pela, y viceversa».

«Lo cierto es que todo surgió de forma muy natural. Nos reencontramos después de un concierto y, en poco tiempo, la idea de hacer algo juntos apareció sola. De hecho, la pregunta que nos hacemos es por qué no lo habíamos hecho antes. Somos dos grupos que siempre hemos tenido una gran admiración y que nos hemos seguido de cerca durante muchos años», se sincera Domènech en un mes, el de noviembre, cargado de ensayos.

Los dos grupos nacieron al mismo tiempo, a mediados de los 90, y pronto surgió la admiración y el aplauso mutuo. «En nuestro segundo álbum -cuenta Pere Víctor Rado- tuvimos una colaboración de Cap pela en dos temas, que nos dejó con ganas de volver a compartir música». Y así fue como nació este proyecto, “hablando un día sobre la celebración del 30 aniversario de cada grupo, surgió la idea de compartirlo sobre un escenario. Nos hizo gracia y nos supuso un reto juntar los dos mundos sonoros. Que dos grupos de Mallorca lleguen a tocar durante tantos años y que además coincidan con el año de inicio era una ocasión única. Nos entendemos personal y musicalmente y merecía este evento», subrayan desde Nou Romancer. «Lo más importante es que será un concierto conjunto con un solo repertorio, pensado y creado entre los dos grupos», apuntan los integrantes de Cap pela.

Desde las filas de Nou Romancer, uno de los grupos de música tradicional más respetados y longevos de la escena mallorquina, aclaran que en su caso no viven exclusivamente de la música y por lo tanto «nos sentimos libres de hacer lo que queramos y darnos el tiempo y el espacio para disfrutarlo al máximo. Me atrevería a decir que pasamos tanto gusto de un concierto como de una cena juntos», aseguran.

Viaje a los orígenes

Los elogios son la nota dominante cuando ambas formaciones hablan de sus trayectorias, unas carreras que tuvieron un mismo punto de salida. «Nos veíamos por la UIB cuando nacieron los dos proyectos. Cap Pela, para muchos de nosotros, era el primer grupo estrictamente vocal de música moderna que habíamos oído y todo el mundo hablaba de ello. Cuando cantaban en directo impresionaba oír a aquel conjunto que sin ser un coro muy numeroso, sonaba de maravilla. Recuerdo haber coincidido en Alcúdia, ellos daban un concierto con Michele McCain y nosotros tocábamos antes. Quedamos con la boca abierta, llenos de una envidia sana por la calidad que eran capaces de sacar. Admiramos su gran calidad técnica -confiesa Víctor Rado-. Tienen un dominio de su instrumento, su voz, espectacular que hace que puedan atreverse a cantar diferentes estilos y conseguir buen resultado. También la complicidad que existe entre ellos. Tanto a nivel personal como artístico, son un equipo que funciona muy bien, con la capacidad de convertir una potente canción en un tema vocal sin que se pierdan los detalles ni la vida del tema».

Los cantantes de Cap pela también recuerdan perfectamente la primera vez que escucharon a Nou Romancer, cuando nació un idilio que todavía perdura. «Aportaban una sonoridad que se alejaba de lo que se hacía en aquel momento. Eran jóvenes con una mirada propia y valiente, y eso ya nos llamó la atención desde el principio. Con los años, hemos seguido admirándolos. Tienen un programa artístico muy interesante y sus propias canciones son auténticos temazos. Tienen especial virtud para crear buenos temas y un estilo muy personal».

Sin disciplina, ni amistad, ni ilusión, no hay futuro en un sector tan complejo y competitivo como el musical. «Solo sobrevives a un proyecto tan largo si los compañeros de viaje tienen una buena relación. En nuestro caso -comentan desde Nou Romancer- somos un grupo de amigos que hemos compartido tantos momentos y vivencias que nos unen mucho más que la música. Este vínculo facilita que en momentos críticos podamos hablar, llegar a acuerdos y seguir adelante respetando el ritmo de cada uno. Por otro lado, somos un grupo que no sigue modas ni vive de los seguidores de las redes. Esta presión no nos interesa y no dejamos que sea motivo para cambiar o modificar nuestra forma de hacer o de ser. Hacemos música para disfrutar nosotros y evidentemente para hacerla llegar al público, otra pieza importante. No somos un grupo que llena campos de fútbol pero tenemos un público fiel y nos sentimos queridos y útiles en el panorama musical y cultural», defienden.

«En nuestro caso -opinan en Cap pela- ha sido un proceso muy natural. Somos un grupo de amigos que busca lo mismo: crear y compartir música. Venimos del mundo vocal, y si el grupo no existiera, probablemente seguiríamos cantando en corales o en otras formaciones. Disfrutamos de lo que hacemos, nos sentimos afortunados de continuar juntos y de evolucionar, y esto nos ha permitido mantener viva la ilusión. La clave ha sido esta: vivir el proyecto con naturalidad, agradecidos y con amistad».n