Go Cactus publica 'Medallas para todos', adelanto de su nuevo LP

El grupo mallorquín Go Cactus no se duerme en los laureles. Tras recoger premio en los Enderrock, por Plaza Patines, galardonado como el mejor álbum de rock en lengua no catalana, ahora publica Medalla para todos, primer adelanto de su próximo trabajo, un LP titulado Vidas modelo que el trío presentará en una larga gira.

El nuevo disco será publicado de nuevo por el sello Hotel Records, "una casa de locos donde los baleares conviven (como pueden) junto a artistas de diverso pelaje, como Branquias Johnson, Caballo Prieto Azabache, Enamorados o Sandré. Y no, no nos atrevemos a preguntar al trío formado por Pau Gual (voz y guitarra), Joan Gual (batería y coros) y Joan Amengual (bajo y coros), por qué lo han titulado así", señalan desde este casa de discos en tono de humor.

La gira de Go Cactus les llevará por un sinfin de ciudades españolas / .

Concierto en Madrid y larga gira en 2026

Go Cactus está inmerso en una gira que durante este mes les ha llevado a Mallorca, primero en el Fira B! y luego a Es Gremi Sounds. La próxima semana asaltarán la península, el viernes 28, con un bolo en Madrid donde se unirán al Chavalada Sound que acogerá la mítica Siroco. Ya en el nuevo año, desde febrero hasta abril de 2026, el 'modélico' tour de force de Go Cactus continuará por ciudades como Palencia, Sevilla, Barcelona, Vigo, A Coruña, Valencia, Murcia, Granada o Castellón.