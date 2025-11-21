La Fundació Miró de Mallorca recibirá cinco nuevas esculturas y creará un recorrido por sus jardines

La Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca creará un recorrido por el parque escultórico de sus jardines con un total de 11 piezas, las que ya están allí instaladas y las cinco cedidas por Successió Miró que ahora se exponen en la Llotja. Este es uno de los proyectos de la institución para el próximo año, en el que contará con un presupuesto total de 3,3 millones de euros y durante el que se seguirán ejecutando la rehabilitación de Son Boter, obras que han comenzado este pasado 20 de noviembre, con una partida de 881.000 euros aportada por el Govern y que finalizarán en diciembre de 2026.

Las cinco grandes esculturas cedidas por Successió Miró están valoradas en unos 6 millones de euros, ha comentado Javier Bonet, teniente de alcalde de Cultura de Palma, durante la presentación del programa de exposiciones y actuaciones de 2026. La directora de la Fundació Miró, Antònia Maria Perelló, ha explicado que las nuevas piezas llegarán a mediados de febrero, una vez que se desinstale la exposición La força inicial en la Llotja de Palma.

Perelló ha avanzado que se va a sacar partido a los jardines de la Fundació y que en ellos se va a realizar una intervención paisajística, evitando las grandes superficies de césped y recuperando almendros y oliveras. En el exterior de la Miró se construirán unas bases para colocar las nuevas esculturas, ubicaciones que todavía se tienen que definir.

Obras en Son Boter

Otro de los grandes proyectos de 2026 es la rehabilitación de Son Boter. La directora de la Fundació ha explicado que los objetos que había en su interior ya se han guardado en cámaras de seguridad y los muebles están en contenedores situados en la explanada junto al edificio, al que ya no es posible acceder.

La primera medida ha sido proteger los grafitos con una especie de barrera para que no resulten dañados durante las obras, que empezarán consolidando el suelo del primer piso y, posteriormente, la cubierta, ha señalado Perelló. Alrededor de la casa se construirá un foso perimetral, que después quedará tapado, para impedir que se acumule humedad en los muros.

Por el momento no se intervendrá sobre los grafitos. “Lo mejor que se puede hacer ahora es no tocar. Una vez que tengamos el edificio en unas condiciones estables, se verá si se hace algo especial con ellos”, ha afirmado la directora de la Fundació Miró Mallorca.

Las exposiciones

En cuanto a la programación cultural, se continuará con Joan Miró como figura central e inspiradora para el resto de actividades. El 11 de febrero se inaugurará Retrobant la guspira màgica, centrada en el retorno del artista catalán a Mallorca y en la idea de la circularidad, “desde la recopilación de un pequeño objeto a la creación de una obra magnífica”. El Miró de esta etapa “es un artista más joven que nunca, que se arriesga en todo lo que hace y lo quiere experimentar todo”, ha remarcado Perelló.

En primavera se inaugurarán exposiciones de Jean Marie del Moral, Carlos Bunga y la instalación sonora de Claudio Zulian. Ya en septiembre, se presentarán los trabajos de Isabel Servera, Pedro Torres y Carlos Casas.

En 2026 se conmemorará el 70 aniversario de la construcción del taller Sert y se celebrarán el III Simposio Internacional Joan Miró y la I Jornada de Paisajismo Contemporáneo con expertos internacionales como Sir Peter Edward Murray y Luciano Giubbilei.

Javier Bonet ha mencionado que el Ayuntamiento de Palma mantiene la misma aportación económica de este año a la Fundació, 1,4 millones de euros y ha alabado el trabajo de Perelló al frente de esta institución, teniendo en cuenta el “reto” de conseguir que Palma sea la capital cultural europea 2031. A la presentación de esta programación y plan de actuaciones también ha asistido Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura.