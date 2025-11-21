El concierto de Leonor Watling que abarrotó el Teatre Principal de Palma, en imágenes
La cantante actúo junto a Leo Sidran en el marco de la 18 edición del Jazz Voyeur Festival
Redacción
Leo Sidran y Leonor Watling colgaron ayer el cartel de entradas agotadas en el Teatre Principal de Palma, donde actuaron en el marco de la 18 Edición del Jazz Voyeur Festival.
Ambos músicos se conocen desde hace más de 15 años. En otoño de 2023 juntaron sus caminos en Vitoria, Leo tocando con The Groovy French Band (acompañantes habituales de Sidran) y Leonor, con Javi Peña Trío. A partir de aquí, se empezaron a organizar para grabar juntos canciones originales de Leo cantadas por Leonor y tocadas junto a The Groovy French Band (Max Darmon, Paul Sany & Romain Bouiges) hasta que, en septiembre de 2024, en tres días en Estudio Uno (Madrid), grabaron los temas elegidos de la discografía de Leo y dos temas originales escritos para este proyecto.
