El Teatre Principal de Inca acoge 'GÀBIA', un proyecto que une las Suites de Bach con danza, artes visuales y videoarte
Tres sesiones en 15 días abordarán la integral para violonchelo del compositor alemán, acompañadas por 'performances' en una jaula de metacrilato
Suso33, Mar Aguiló, Miquel Àngel Raió, Daniel Abreu, Sol Picó y Conchi Almeda participarán en la propuesta de Miquel Àngel Aguiló
El Teatre Principal de Inca será el escenario de GÀBIA, un proyecto multidisciplinar que propone un diálogo entre las Suites para violonchelo solo de Bach y la creación contemporánea. La iniciativa, impulsada por Miquel Àngel Aguiló, se articula en tres conciertos —28 de noviembre, 6 de diciembre y 12 de diciembre— en los que música, danza, artes visuales y videoarte convivirán en escena.
El concepto central gira alrededor de una jaula de metacrilato de 2x2 metros, un espacio cerrado pero transparente en el que diferentes artistas invitados desarrollarán su acción escénica. La estructura funciona como metáfora de la soledad y el aislamiento contemporáneos, elementos que dialogan con la interpretación de un repertorio tan exigente y desnudo como el de Bach.
Tres citas y seis artistas
Cada sesión abordará dos de las seis Suites para violonchelo, configurando un díptico por concierto. En el primero, el 28 de noviembre, participarán Suso33, referente del arte urbano y la performance pictórica, y Mar Aguiló, bailarina y coreógrafa con larga trayectoria en la Compañía Nacional de Danza. Ambos acompañarán en escena la interpretación de las Suites 1 y 2.
El 6 de diciembre será el turno de las Suites 3 y 4, con la intervención del creador visual Miquel Àngel Raió —director del Principal de Inca y nominado a los Premios Max 2024— y del coreógrafo y Premio Nacional de Danza Daniel Abreu, conocido por un lenguaje corporal de gran carga poética.
La programación culminará el 12 de diciembre con las Suites 5 y 6, acompañadas por dos figuras de peso en la escena contemporánea: la coreógrafa Sol Picó, referente internacional por su estilo potente y teatral, y la actriz Conchi Almeda, creadora multidisciplinar con trayectoria en teatro y artes visuales.
En las tres citas se incluirá una pausa con servicio de bar, pensada como espacio de conversación entre público y artistas para fomentar el diálogo en torno a las artes vivas y sus posibilidades.
