Pablo Alborán anuncia concierto en Mallorca: apunta el día y cuándo estarán disponibles las entradas

Pablo Alborán regresará a Mallorca el próximo 11 de julio de 2026 y presentará así su Global Tour KM0 en Es Coliseu —Plaza de Toros de Palma—. La cita se incorpora a las nuevas fechas anunciadas dentro de una gira que se ha convertido en una de las más extensas de su carrera. Las entradas se podrán adquirir a partir de este viernes 21 de noviembre a las 12.00 horas en Rubioproduccions.com.

El anuncio llega semanas después de la publicación de KM0, su nuevo álbum, lanzado el 7 de noviembre. El concierto promete "emocionar a tosos los asistentes", volviendo al punto de partida "con más fuerza que nunca". Se espera que combine una revisión de sus grandes éxitos con un sonido más maduro y una producción renovada.

La incorporación de Palma amplía el tramo español de la gira, que ya suma 28 conciertos entre 2026 y 2027, con paradas en Madrid, Zaragoza, Roses, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma y Chiclana de la Frontera, entre otras localidades. El tour arrancará en marzo de 2026 en Chile y continuará por Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, antes de saltar a Europa y Estados Unidos.

Además, en su fase americana, el malagueño visitará México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá. A partir de 2027, el recorrido llevará al cantante a escenarios de ciudades como París, Londres, Berlín o Milán, cerrando así un itinerario global que se prolongará durante más de un año.

La actuación en Palma se perfila como una de las paradas más esperadas por su numeroso público en la isla, que no veía al artista desde agosto de 2023 en el recinto de Son Fusteret, donde hizo un lleno absoluto con su gira La Cuarta Hoja 2023.