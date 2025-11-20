La música experimental de Joan Miquel Oliver, Mateu Malondra y Toni Toledo se une a los versos de Llompart

La música más experimental de Joan Miquel Oliver, Mateu Malondra y Toni Toledo se unirá a los versos de Josep Maria Llompart, recitados en su propia voz, gracias a una grabación, y en la del también poeta Jaume C. Pons Alorda en lo que promete ser un diálogo entre diferentes disciplinas artísticas, organizado en el marco del festival ME_MMIX. Esta experiencia sonora y audiovisual tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, en el patio de Can Balaguer, a las 21 horas, y en ella “puede pasar cualquier cosa”, comenta el compositor y guitarrista de Antònia Font.

Lo que han preparado será un homenaje al autor de Mandràgola, pero también será una oportunidad de escuchar una música nada convencional. Los tres músicos, en colaboración con Pons Alorda, comisario del Any Llompart, y Xavier Malondra, en la parte audiovisual, propondrán al público un viaje sonoro y sensorial a través de los poemas de Josep Maria Llompart y a partir de cuatro composiciones, de las más experimentales, de Joan Miquel Oliver, que por primera vez interpretará este tipo de música ante público. A partir de ahí, cada uno ha tenido libertad para aportar al proyecto. “Lo que queríamos era generar un entorno que fuera creativo, en formato libre, un diálogo entre disciplinas y que fuera de gente de Baleares, en este caso mallorquines, por ese concepto de investigación sonora a través del lenguaje, de su lengua propia, que va mucho con la idea de conservación y de mirar hacia el futuro que tenía Llompart”, avanza Mateu Malondra sobre lo que se podrá escuchar y ver en Can Balaguer.

Oliver, Malondra y Toledo han ensayado tan solo unas pocas veces juntos porque quieren dejar espacio a esa creatividad que mencionaba el director del festival ME_MMIX. “Al tercer ensayo, cuando vimos que estaba más o menos claro, quisimos dejarlo, no tenerlo demasiado estructurado, para dejar un poquito de peligro en directo, que eso siempre aporta, al menos a los músicos nos hace estar más atentos a improvisar un poco, que eso es lo que a nosotros nos mantiene vivos al fin y al cabo”, explica Toni Toledo, quien se ha encargado de la parte rítmica y melódica junto a Oliver.

La colaboración entre los músicos surgió de Malondra, quien ya tenía entre manos hacer algo con la poesía de Llompart. Por su parte, Oliver encara esta actuación como una excepcional oportunidad para tocar un tipo de composiciones que no suele disponer de espacios. “La música experimental es lo que realmente me interesa más, tanto cuando escribo como cuando escucho música, porque realmente lo que quiero es oír cosas que me sorprendan y que nunca he oído. Y la música contemporánea, la música de vanguardia es ahí donde tú encuentras todas estas cosas”, comenta el compositor. “A mí me conocen primero porque hago las canciones de Antònia Font, segundo porque canto mis canciones y después, y muy remotamente, porque hago música experimental. Aunque mi público lo sabe y me tolera que pueda hacer cualquier cosa, obviamente quien venga a escuchar Hansel i Gretel, pues este día no lo escuchará”, advierte Oliver.

Resultados sorprendentes

“Este diálogo ha sido bastante fructífero en cuanto a intercambio de ideas, cada uno respetando sus propios intereses y sus personalidades individuales. Y la verdad es que el proyecto está dando unos resultados bastante sorprendentes, donde ninguno renunciamos a nuestra esencia, pero hemos sido capaces de generar vínculos, puentes que le dan a cada uno frescura, un matiz, una perspectiva diferente”, resume Mateu Malondra sobre este trabajo en equipo.

Jaume C. Pons Alorda ha hecho una primera selección entre los que considera los “mejores versos” de Llompart y cita, como ejemplos, Paraules a Maria, Petita història familiar, Els diumenges a la tarda rebíem visites o Cançó d’anar de putes, entre otros tantos.

En cuanto a lo que puede vivir el público, “más que una escucha pasiva, lo que proponemos es una escucha activa donde cada uno pueda encontrar y seguir caminos diferentes a partir de esa misma experiencia”, concluye Mateu Malondra.