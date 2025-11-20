La mallorquina Jelwen Arconado gana el primer premio a Mejor Dirección en los Villanueva Showing Awards

La joven directora mallorquina Jelwen Arconado se alzó este miércoles 19 de noviembre con el primer premio a Mejor Dirección en la 15 edición de los Villanueva Showing Awards, los llamados "Goya universitarios", gracias a su cortometraje Ikaw Mag-Sabi.

Su obra, que narra la historia de una niña filipina que actúa como intérprete para su madre inmigrante, no solo conquistó al jurado entre los 1.300 trabajos presentados este año al certamen, sino que también entre los otros 14 trabajos finalistas.

El galardón, uno de los más prestigiosos del festival impulsado por la Universidad Villanueva, incluye una dotación de 5.000 dólares y la distribución del cortometraje a cargo de Methos Media, un impulso decisivo para una creadora que debuta con su primer proyecto audiovisual.

El reconocimiento subraya la sensibilidad y madurez con la que Arconado aborda un tema tan íntimo como universal: la "carga invisible" de los hijos que se convierten en mediadores lingüísticos y culturales dentro de sus propias familias.

Durante la gala, Arconado dedicó unas palabras al recibir el premio: "Estoy súper agradecida, ha sido un honor. Como vengo de Mallorca, ya os podéis imaginar que me he gastado dinero para venir hasta aquí", bromeó en el escenario. "Es mi primer trabajo y me alegro mucho de haberlo presentado. No esperaba ganar, la verdad. Quiero dar las gracias a las actrices”, añadió.

Una experiencia "brutal y muy enriquecedora"

En declaraciones a Diario de Mallorca, Arconado ha explicado cómo vivió la experiencia en Madrid: "Ha sido brutal, muy enriquecedora. Llegué el martes con muchas ganas y muy nerviosa, porque ya sabía que la votación popular no la iba a ganar, pero estaba segurísima de que alguna otra cosa iba a ganar".

A la gala acudió acompañada por compañeros, parte del equipo técnico y la actriz que interpreta a la madre en el corto. La niña protagonista no pudo viajar al tener clase. "Está súper feliz de que hayamos ganado, aunque un poco triste por no haber podido venir con nosotros", comenta la joven cineasta.

Sobre el momento de subir al escenario, admite que los nervios le jugaron una mala pasada: "En el speech no sabía qué decir, estaba muy nerviosa y me trababa un montón. Normal, supongo, al ser mi primer cortometraje". Aun así, destaca que la alegría supera con creces cualquier tensión. "La verdad es que estoy muy feliz", afirma.